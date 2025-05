Apple’dan oyunseverlere kötü haber: Fortnite için engelleme kararı

Teknoloji devi Apple, Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite oyununu Amerika Birleşik Devletleri’nde iOS’ta, Avrupa Birliği’nde ise Epic mağazasında yayınlama talebini engelledi. Söz konusu yasak nedeniyle oyun artık dünyadaki tüm iPhone’larda çevrimdışı hale geldi.

Apple’ın üçüncü parti mağazalar açma zorunluluğu olan AB’de bile Fortnite, oyunun indirilebileceği platformlardan biri olan AltStore PAL’da artık ne yazık ki bulunmuyor. Fortnite’ın iOS yasağı, bir ABD mahkemesinin uygulamaların App Store dışında ödeme kabul etmesine izin vermesinden haftalar sonra geldi.

Reuters’ın haberine göre Epic Games, iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda Fortnite sunucularını kapatma nedenini detaylı bir şekilde açıklamadı. Ancak bu kararın, oyunun çapraz eşleştirmeye izin vermesi nedeniyle yapılmış olması muhtemel görünüyor.

Bilmeyenler için çapraz platform desteği, özellik de farklı platformlardaki oyuncuların birbirleriyle oynayabilmesine olanak sağlıyor.

Fortnite’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Şirketten gelen ifadeler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.

— Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025