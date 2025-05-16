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    Apple’dan oyunseverlere kötü haber: Fortnite için engelleme kararı

    Apple, Epic Games imzalı Fortnite oyununu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bölgelerinde engellemeye karar verdi.
    • Apple, Fortnite'ı ABD ve AB'de erişime engelledi.
    • Epic Games'in popüler oyunu artık dünya çapında iOS'larda çalışmıyor.
    • Oyunu başlatmak isteyen kullanıcılar sunucu hatası notuyla karşılaşıyor.

    Teknoloji devi Apple, Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite oyununu Amerika Birleşik Devletleri’nde iOS’ta, Avrupa Birliği’nde ise Epic mağazasında yayınlama talebini engelledi. Söz konusu yasak nedeniyle oyun artık dünyadaki tüm iPhone’larda çevrimdışı hale geldi.

    Apple’ın üçüncü parti mağazalar açma zorunluluğu olan AB’de bile Fortnite, oyunun indirilebileceği platformlardan biri olan AltStore PAL’da artık ne yazık ki bulunmuyor. Fortnite’ın iOS yasağı, bir ABD mahkemesinin uygulamaların App Store dışında ödeme kabul etmesine izin vermesinden haftalar sonra geldi.

    Fortnite dünya çapında iOS kullanıcılarına veda etti

    Reuters’ın haberine göre Epic Games, iOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda Fortnite sunucularını kapatma nedenini detaylı bir şekilde açıklamadı. Ancak bu kararın, oyunun çapraz eşleştirmeye izin vermesi nedeniyle yapılmış olması muhtemel görünüyor.

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    Bilmeyenler için çapraz platform desteği, özellik de farklı platformlardaki oyuncuların birbirleriyle oynayabilmesine olanak sağlıyor.

    Fortnite’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Şirketten gelen ifadeler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Fortnite’ın iOS için Avrupa Birliği sürümü eski bir sürüm olduğundan dolayı, iOS ve diğer platformlardaki oyuncular arasında eşleşmeler mümkün değil. Epic, eşleştirmeyle ilgili sorunlardan kaçınmak için iOS’ta oyuna erişimi engellemeyi tercih etmiş olabilir.

    Şirket geçen Cuma günü Fortnite’ın ilk versiyonunu iOS için onaya sundu. Çarşamba günü şirket, bugün yayınlanan güncellemeyi de içerdiğini açıklayarak ikinci versiyonu gönderdi.

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    Apple henüz konu hakkında bir yorum yapmadı. Avrupa Birliği’nin de yakın zamanda konu hakkında bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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