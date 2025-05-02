Apple mahkemeyi kaybetti: Fortnite önümüzdeki hafta iPhone’lara dönüyor

Epic Games-Apple arasındaki hukuk mücadelesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Mahkeme kararı sonrası Fortnite'ın yeniden iPhone cihazlarına döneceği açıklandı.

Sevilen oyun haftaya App Store mağazalarında yerini alacak.

Fortnite son yıllardan App Store’a birkaç kez eklendi ve ardından kaldırıldı. Bunun sebebi ise Epic Games ile Apple arasında ücret anlaşmazlığı olarak kamuoyuna yansıdı. Ancak iki şirket arasındaki mücadele bu hafta yeni bir boyut kazandı.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, şirketin Apple’ı mahkemede yenmesinin ardından popüler Battle Royale oyununun bir kez daha ABD App Store’a geri döneceğini duyurdu. Fortnite oyuncuları için sevindirici haber verildi.

Apple-Epic Games savaşında dönüm noktası

Şirketin CEO koltuğunda oturan Sweeney, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımda Fortnite’ın geri dönüşünü duyurdu. Ayrıca diğer ülkelerdeki App Store’daki oyun hakkında konuştu:

“Önümüzdeki hafta Fortnite’ı ABD App Store’a geri getiriyoruz. Epic bir barış önerisi sunuyor: Apple, vergiden muaf, sorunsuz çerçeveyi dünya çapında genişletirse, Fortnite’ı dünya çapında App Store’a geri getireceğiz ve bu konudaki mevcut ve gelecekteki davaları sonlandıracağız.”

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week. Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025

CNET’in haberine göre Kaliforniya’daki bir mahkemede açılan davada, Apple’ın çevrimiçi işlemlerle ilgili davranışlarının kötü niyetli ve rekabete aykırı olduğu tespit edildi. Buna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Mahkeme, burada açıklanan nedenlerden dolayı, Apple’ın rekabete aykırı davranışlarını ve fiyatlandırmasını sınırlamayı ve yasaklamayı amaçlayan bu Mahkeme tarafından 2021 yılında verilen ihtiyati tedbir kararını kasıtlı olarak ihlal ettiğini tespit etmiştir. Apple’ın rekabete müdahale etme yönündeki sürekli girişimlerine müsamaha gösterilmeyecektir.”

Fortnite, Ağustos 2020’den beri iOS’ta oynanamıyor. Apple, Epic Games’in uygulama mağazasının kurallarını ihlal edecek şekilde kendi ödeme sistemini uygulamasının ardından oyunu App Store’dan kaldırdı.

Bunun üzerine Apple ve Epic arasında kıyasıya bir hukuk mücadelesi başladı. Apple, 2021’de önemli bir zafer kazandı. Fakat yeni karar Fortnite’ın sahibini haklı çıkardı.