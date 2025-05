Apple mahkemeyi kaybetti: Fortnite önümüzdeki hafta iPhone’lara dönüyor

Fortnite son yıllardan App Store’a birkaç kez eklendi ve ardından kaldırıldı. Bunun sebebi ise Epic Games ile Apple arasında ücret anlaşmazlığı olarak kamuoyuna yansıdı. Ancak iki şirket arasındaki mücadele bu hafta yeni bir boyut kazandı.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, şirketin Apple’ı mahkemede yenmesinin ardından popüler Battle Royale oyununun bir kez daha ABD App Store’a geri döneceğini duyurdu. Fortnite oyuncuları için sevindirici haber verildi.

Şirketin CEO koltuğunda oturan Sweeney, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımda Fortnite’ın geri dönüşünü duyurdu. Ayrıca diğer ülkelerdeki App Store’daki oyun hakkında konuştu:

We will return Fortnite to the US iOS App Store next week.

Epic puts forth a peace proposal: If Apple extends the court's friction-free, Apple-tax-free framework worldwide, we'll return Fortnite to the App Store worldwide and drop current and future litigation on the topic. https://t.co/bIRTePm0Tv

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 30, 2025