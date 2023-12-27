32 TL’lik Cursed to Golf oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store, Noel hediyeleri kapsamında her gün bir ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Popüler oyun platformu bugün normal değeri 32 TL olan Cursed to Golf oyununu ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşturdu. 2022 yılında piyasaya çıkan golf ve macera türündeki oyun, 2.5D grafiklere sahip eğlenceli yapısıyla oyuncular için keyifli bir deneyim vaat ediyor.

2023 yılının sonlarına doğru hızla yaklaşırken, Epic Games Store günlük ücretsiz oyun dağıtımı ile oyuncularını memnun etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ghostwire: Tokyo ve The Outer Worlds: Spacer’s Shoice Edition gibi popüler oyunlar platformda ücretsiz olmuştu. Günün ücretsiz oyunu ise oyunculara eğlenceli bir golf ve macera deneyimi sunuyor.

Cursed to Golf oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Chuhai Labs tarafından geliştirilen ve geçen yıl Thunderful Publishing imzasıyla yayınlanan golf-macera oyunu, 28 Aralık Perşembe günü, yani yarın akşam saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Cursed to Golf’u bedava indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Cursed to Golf’ü bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.

Yarın akşama kadar Epic Games Store’dan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz oyun, 2D grafikler ve izometrik kamera çısıyla golf oynayıp cehennemden kurtulmaya çalışan bir ana karakter sunuyor. Kullanıcılar için hem eğlenceli hem de zorlu bir oynanış deneyimi vaat eden oyun, golf ve macera türlerini keyifli bir şekilde harmanlıyor. Eleştirmenler ve oyunculardan genel olarak olumlu notlar toplayan yapım, eğlenceli bir oynanış ile birlikte yaratıcı seviye tasarımları sunuyor.

Cursed to Golf sistem gereksinimleri

Epic Games Store’da yarın akşama kadar ücretsiz oyun Cursed to Golf’ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: