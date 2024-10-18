En ucuz uçak biletleri Google Uçuşlar’da filtreleniyor

Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için Google Uçuşlar önemli bir yeni özellik ile karşımıza çıkıyor. Tasarrufa öncelik veren kullanıcılara yönelik sunulan yenilik, kullanıcıların en düşük fiyata uçak biletleri bulmalarına yardımcı olacak. Kullanıcılara hem maddi hem de zamansal anlamda tasarruf sağlayacak işlev oldukça pratik bir şekilde kullanılabilecek.

Google Uçuşlar’a gelen ilgi çekici yeni özellik yolculuk süresi, durak sayısı ve saatleri gibi birden fazla faktörü dikkate alan standart aramanın aksine, tüm uçuş seçeneklerini yalnızca fiyat kriterlerine göre düzenleyen “En Ucuz” adlı özel bir sekme ile karşımıza çıkacak. Kullanıcılar buradan en ucuz uçak biletleri arasında tercihte bulunabilecek.

Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için önemli yenilik

Doğrudan uçuşları listelemenin ötesine geçen yeni özellik, artık farklı hava yolu ve seyahat acentalarının uçuşlarını birleştiren güzergahlar oluşturuyor. Bununla birlikte bu sekmede kullanıcılara her zaman en ekonomik alternatiflerin sunulması hedefleniyor.

Google Uçuşlar’ın yeni özelliği, seyahat edenlerin tasarruf olanaklarını daha da genişleterek, geldikleri şehre yakın havalimanlarından kalkan uçuş seçeneklerini de bünyesinde barındıracak. İstenilen uçuşun seçilmesinin ardından platform, kullanıcıyı doğrudan havayolları ya da ortak seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonun etkili bir şekilde tamamlanabileceği uygun internet sitelerine otomatik olarak yönlendirecek.

Her ne kadar yeni sekme en düşük fiyatlı uçak biletlerine öncelik verse de kullanıcıların en ekonomik seçeneklerin daha uzun konaklamalar gibi bazı tavizler içerebileceğini de belirtmekte fayda var.

Sınırlı bütçeye sahip seyahat edenler için beğeniyle kullanılacak yeni özellik, daha uygun fiyatlı uçak bileti arayışında öne çıkan bir seçenek haline gelecek. Yeni sekme piyasadaki en ekonomik seçeneklere ilişkin net ve objektif bir görünüm sağlayacak.

Yeni özellik kademeli olarak dağıtılıyor

Kullanıcıların ucuz uçak biletleri bulmalarına olanak tanıyacak yeni Google Uçuşlar sekmesi Türkiye de dahil olmak üzere hizmet verdiği tüm bölgelerde çok yakında kullanıma sunulacak. Şu anda bazı şanslı kullanıcıların bu özelliğe sahip olduğu vurgulanıyor.

Google’ın açıklamasına göre küresel ölçekte kademeli olarak dağıtılmaya başlanan özellik, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.