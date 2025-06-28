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    Apple, iPhone 18’den itibaren iki yılda bir telefon serisi tanıtacak

    Apple lansman çizelgesinde stratejik bir değişime imza atarak iPhone 18'den itibaren artık iki yılda bir yeni telefon serilerini çıkaracak.
    • Apple, yeni iPhone serilerinin lansmanlarını iki yılda bir gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
    • İddialara göre şirket 2026'nın ikinci yarısında iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone cihazını piyasaya sunacak.
    • 2027'nin ilk yarısında ise nispeten daha uygun fiyatlı olan iPhone 18e ve iPhone 18 duyurulacak.

    Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Apple’ın iPhone lansman programında büyük bir değişiklik yapmaya hazırlandığına işaret ediyor. Bu noktada şirketin fikri, yeni akıllı telefon sunumlarının takvimini tamamen yeniden düzenleyecek bir strateji olan iki yıllık bir modeli benimsemek olacak.

    Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre şirketin yeni yol haritası yılın ilk yarısında “giriş seviyesi” iPhone’ların piyasaya sürülmesini, daha gelişmiş ve amiral gemisi modellerin ise ikinci yarıda sunulmasını içerecek. Apple bu çığır açıcı değişimi 2026 yılında başlatmayı planlıyor.

    Apple’ın yeni iPhone lansman takvimi ortaya çıktı

    2026’nın ikinci yarısında iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk kez merakla beklenen katlanabilir iPhone gibi üst düzey cihazlar piyasaya sürülecek. Ardından 2027’nin ilk yarısında Apple, daha uygun fiyatlı modeller olan iPhone 18e ve iPhone 18 modellerini tanıtacak.

    Bu iki yıllık lansman stratejisi aslında mobil cihaz pazarında tamamen benzersiz bir yöntem değil. Apple’ın yeni fikri, Samsung tarafından yıllardır benimsenen modeli yakından hatırlatıyor. Aslında Güney Koreli dev geleneksel olarak amiral gemisi Galaxy S modellerini yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüyor. Ardından üçüncü çeyrekte katlanabilir Galaxy Z’yi sunuyor.

    iPhone 18

    Lansmanlarını yıl boyunca bu şekilde aralıklı olarak düzenleyerek Apple haberlerde tutarlı bir varlık gösterebilir ve medyanın ilgisini koruyabilir. Bu sayede pazarlamasını ve küresel erişimini artırabilir.

    Bu yeniden planlamayla yılın ikinci yarısında mevcut olan en uygun fiyatlı model iPhone 18 Air olurken, serinin en pahalısı ise katlanabilir iPhone olacak. Daha uygun fiyatlı bir modelle ilgilenen kullanıcılar, iPhone 18e veya iPhone 18 arasında seçim yaparak 2027’nin ilk yarısına kadar beklemek zorunda kalacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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