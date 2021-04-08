Uzaktan eğitim ile blogger’lık eğitimi başlıyor!

İnternette bilgiyi tüketme noktasında bilgi üretme noktasına geçtiğimiz zamanların en önemli aracı olan bloglar günümüzde güçlerini korumaya devam ediyor. Blog yazmak, içerik üretmek ve profesyonel bilgi birikimi ile insanları etkilemek, internetten para kazanmayı da beraberinde getiriyor. İnternetten kazanç sağlamanın önemli duraklarından olan bloglar ve influencer’lık birçok kişinin ilgi duyduğu alanlar haline geldi. Blogger’lık ve blog tabanlı influencer’lık alanlarına duyulan bu ilgiyi etkili bir sonuca dönüştürmek de kolay olmamaktadır. Doğal olarak, bunu sağlamak için etkili blog içeriği üretmek, influencer olmak için uzman kişilerden eğitimler almak gerekiyor. Blogger Akademi, bu alana ilgi duyan, blogger olmak ve blog üzerinden influencer olarak para kazanmak ve kitleleri etkilemek isteyenler için kapılarını 6. kez açıyor.

Blogger ve influencer olmak için: Blogger Akademi

Blogger’lık, blogu hazırlamak, blog içeriği üretmek, bunları etkili bir şekilde ilgili kişilere ulaştırmak gibi birçok konuda uzmanlık gerektirmektedir. Bu uğraşı, profesyonel olarak yapıldığında internetten para kazandıran önemli iş kollarından birisi konumundadır. İşte bu alandaki eksiği gören Blogger Akademi, daha önce beş kere düzenlediği eğitimlerle birçok blogger yetişmesine imkan sağlamıştır. Tecrübesi ve bilgi birikimi ile Blogger Akademi, yeni dönem eğitim programını duyurdu. 6. dönemine hazırlanan Blogger Akademi, günümüz koşullarına uyum sağlayarak sadece blogger değil influencer da yetiştirmeyi yeni eğitim döneminde planlamaktadır. Beş hafta sürecek eğitim programı çerçevesinde alanında uzman kişilerin eğitimleri ile katılımcılar blogger olmanın püf noktalarını öğrenecekler.

Dersler tamamen internet ortamında

Günümüzün olağanüstü koşullarını göz önünde bulunduran Blogger Akademi, 6. dönem eğitim programını uzaktan eğitim ile gerçekleştireceğini duyurdu. Uzaktan eğitim altyapısı üzerinden verilecek dersler ile katılımcılar pandemi kısıtlamalarından etkilenmeden eğitim alabilecekler. Ayrıca, eğitimleri tekrar tekrar izleme imkanı da yeni dönem kursiyerlere sunulan fırsatlardan bir tanesi.

Blogger Akademi’den fırsatlar

Blogger Akademi’nin yeni döneminde gerçekleştirilecek eğitim, tamamen internet ortamında yapılacak. Katılımcılar kaçırdıkları dersleri izleyebilecek ve istedikleri dersleri ücretsiz bir şekilde tekrar edebilecekler. Ayrıca, sponsor firmalardan sunulacak hediye paketleri de eğitime katılacak kişiler için hazırlanmış durumda. Farklı alanlarda birçok firmanın desteğiyle gerçekleştirilecek Blogger Akademi, yeni blogger ve influencer’lar yetiştirmeyi hedefliyor.

“Amacımız blog ekosistemini genişletmek”

Blogger Akademi kurucusu Salih Çaktı, yeni dönem eğitim programıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Blogger Akademi, beş dönemdir blog ekosistemine yetkin kişiler kazandıran bir eğitim sunmuştur. Amacımız, altıncı dönemimizle birçok kişiyi internet dünyasının etkili isimleri haline getirmek ve içerik üreterek blog dünyasının gelişmesine katkı sağlamak. Blogger Akademi, kişisel tecrübeleri insanlara ulaştıran ve başkalarını da etkileyen kişiler yetiştirerek bu dünyanın genişlemesine katkı sunmuştur. Günümüz koşullarını düşünerek online ortamda gerçekleştirmeye karar verdiğimiz eğitim programımız alanında ilk ve tek olmanın gururunu yaşıyor.”

6. Dönem Blogger Akademi hakkında

Blogger Akademi’nin 6. dönem eğitim programı 23 Nisan 2021 günü başlayacak ve 5 hafta sürecek. Kontenjan 20 kişi olarak belirlenen eğitim programının ücreti 590 TL. Kredi kartına 6 taksit yapılabilen eğitim programında ünlü blogger’lar ve alanında uzman, teknik konularda detaylı bilgi sunacak eğitmenler yer alacak. Program sonunda sertifika verilecek. Blogger Akademi hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bloggerakademi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.