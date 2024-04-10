WordPress’in sahibi, mesajlaşma uygulaması Beeper’ı satın aldı

Açık kaynaklı ve ücretsiz popüler içerik yönetim sistemi WordPress’in sahibi olan Automattic şirketi, mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Beeper platformunu satın aldı. Farklı anlık mesajlaşma hizmetlerini tek bir çatı altında bir araya getirmeye yardımcı olan ve kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan uygulama, artık WordPress ile kardeş kuruluş olacak.

Automattic’in atmış olduğu bu dikkat çekici hamle, şirketin Beeper’a benzer bir çalışma prensibine sahip olan Texts uygulamasını satın almasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Automattic’in bu satın alımı, şirketin mesajlaşma alanında elini kuvvetlendirmeye yardımcı olacak. Bu noktada şirket, dünyanın en iyi sohbet uygulaması olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Automattic’ten stratejik satın alım hamlesi

Automattic CEO’su Matt Mullenweg konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu iletişim biçiminin internet kullanıcıları için son derece gerekli olduğunu vurguladı. Öte yandan tecrübeli yönetici; güvenli, açık kaynaklı ve gizlilik odaklı uygulamaların temel bir insan hakkı olduğunu dile getirdi.

Beeper CEO’su Eric Migicovsky ise platformun Automattic bünyesine dahil olmasına ilişkin olarak, bunun Beeper’ın sonunun geleceği anlamı taşımadığını; tam aksine mesajlaşma hizmetlerini birleştirme konusunda önemli bir rol üstleneceğini paylaştı. Migicovsky’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

“Birçok bakımdan yolculuğumuz daha yeni başladı. Beeper’ın 115 binden fazla kullanıcısı var ve bugüne kadar beta sürümündeydi. Bugünkü mesajlaşma ortamının durumu göz önüne alındığında, sınırları zorlamak ve sohbette yeni deneyimler yaratmak için büyük bir fırsatın olduğuna inanıyoruz. Diğer sohbet uygulamalarının çoğu durgunlaştı, konumlarını sağlamlaştırdı. Discord’un 2015’teki lansmanından bu yana kayda değer yeni oyuncular ortaya çıkmadı. Mesajlaşma dünyasının durumu göz önüne alındığında, uzun süredir destek kaynaklarına sahip güçlü bir müttefike ihtiyaç olduğunu hissettik. Automattic’in açık kaynakla kullanıcı kontrolünü ve gizliliğini ilk sıraya koyma konusunda uzun bir geçmişi vardır. Aynı zamanda Meta, Apple, Microsoft, Google ve diğer şirketlerle yeni bir işbirliği çağını başlatabileceğini umduğumuz harika ikili ilişkilere sahiptir.”

Beeper’ın satın alınmasıyla birlikte Automattic bünyesinde yoluna Mesajlaşma Bölümü Başkanı olarak devam edecek Eric Migicovsky, ilk aşamada bekleme listesinde yer alan binlerce kullanıcının onaylanmasını planladıklarını söyledi. Bununla birlikte uygulamanın sürekli olarak geliştirilmeye devam edileceğini, özellikle de tüm platformlarda uygulamanın güvenliğini artırmaya odaklanacaklarını aktardı.

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