En çok takipçisi olan TikTok hesapları (2023)

Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen TikTok, günümüzde milyonlarca kullanıcının favori sosyal medya platformlarından bir tanesi haline geldi. Dünya çapında insanlar, kısa videolar aracılığıyla yaratıcılıklarını paylaşma, eğlence dolu içerikler keşfetme ve yeni insanlar ile bağlantı kurup iletişime geçme fırsatına sahip oluyor. TikTok hesapları, genellikle takipçi sayılarına göre popülerlik elde ediyor ve bunlardan bazıları milyonlarca takipçiye hitap etmeyi başarıyor.

Bu hesaplar genç yeteneklerin, ünlülerin, dansçıların, komedyenlerin, makyaj meraklılarının ve daha birçok kişinin kendi niş ilgi alanlarında büyük bir izleyici kitlesine ulaşmalarını sağlıyor. Kullanıcılara çeşitliliği ve sürprizleri ile dolu bir kapı aralayan sosyal ağ, her gün yeni yıldızlar doğuruyor. Peki ya 2023 yılında en çok takipçisi olan TikTok hesapları hangileri? Sizler için platforma damgasını vuran o isimleri bir araya getirdik. İşte detaylar…

En çok takipçisi olan TikTok hesapları

En çok takipçisi olan TikTok hesapları, kullanıcılarına eğlence dolu anlar yaşatmanın yanı sıra üretmiş oldukları içerikler sayesinde ilham kaynağı oluyor. Yeni yeteneklerin keşfedilmesine büyük oranda katkıda bulunan platform, sıradan insanların bile aniden fenomen haline gelmesine imkan sağlıyor. İzleyiciler bu hesaplarla beraber günlük hayattan kaçış yaparak hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.

Şu anda en çok takipçiye sahip TikTok hesabı Khaby Lame olarak biliniyor. Charli D’Amelio ikinci basamaktan kendine yer bulurken, üçüncü aşamada ise Bella Poarch yer alıyor. Listede ilk on isim arasında bir de Türk internet fenomeni bulunuyor. CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, 70 milyondan fazla takipçisi sayesinde onuncu sıradan listeye dahil oluyor. İşte takipçi sayılarıyla öne çıkan o hesaplar…

1. Khaby Lame – 159.3 milyon

En çok takipçisi olan TikTok hesapları listemizin ilk basamağında popüler sosyal medya fenomeni Khaby Lame yer alıyor. Gerçek adı Chaby Lame olan isim, 9 Mart 200 doğumlu İtalyan asıllı bir içerik üreticisi olarak tanınıyor. Komik ve mizahi tarzda videolarıyla dikkatleri üzerine çeken fenomen, takipçi sayısıyla platformun zirvesinde bulunuyor.

Khaby Lame’in TikTok platformunda üretmiş olduğu içerikler çoğunlukla tepki videoları ve mimikler üzerine odaklanıyor. Çoğunlukla anlamsız ya da gereksiz karmaşık işler ile uğraşan insanların videosunu paylaşırken, bu videoların gerçekçi olmadığını veya aşırı zorlama olduğunu vurguluyor. Bu tür videolarda gerçek hayatta daha basit ve pratik bir yaklaşımın mümkün olduğunu eğlenceli bir tarzda gösteriyor. Videolarda genel itibariyle sessiz kalan, yahut yalnızca minimal şekilde tepkiler veren Lame, milyonlarca izleyicisini güldürmeyi başarıyor.

TikTok’ta viral hale gelen videolarıyla büyük bir şöhret elde eden Khaby Lame, kısa bir süre içinde milyonlarca görüntüleme ve beğeni alarak içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. İtalyanca ve İngilizce dahil olmak üzere farklı dillerde paylaştığı videoları, dil bariyerlerini aşarak geniş bir uluslararası kitle edinmesine yardımcı oldu.

Özgün ve komik içeriklerinin yanı sıra takipçileri ile sıkı bir şekilde etkileşim kuran Khaby Lame, izleyicilerinin yorumlarına yanıt vermeyi, videolarında seyircilerini etkilemeyi ve çeşitli meydan okumalara katılım göstermeyi ihmal etmiyor. Bu sayede hayranlarıyla daha sağlam bir bağ kuran sosyal medya fenomeni, topluluğuyla aktif bir iletişim halinde oluyor.

2. Charli D’Amelio – 150.6 milyon

En çok takipçisi olan TikTok hesapları arasında 150.6 milyon takipçiyle ikinci sırada yer alan Charli D’Amelio, geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. 1 Mayıs 2004 doğumlu olan Charli, üretmiş olduğu içerikler ile genç yaşına rağmen büyük bir topluluk yarattı. Özellikle de dans videolarıyla tanınan fenomen, kıvrak dans hareketleri ve enerjik performansıyla dikkat çekmektedir.

Özgün koreografileriyle ve başkalarının danslarını taklit ederek takipçilerini etkisi altına almayı başaran Charli D’Amelio, aynı zamanda makyaj, stil, güzellik ve günlük yaşam ile ilgili içerikler de paylaşıyor. Yüksek enerjisi, dans yetenekleri ve gençleri yakalayan üslubuyla kalabalık kitlelere ulaşan fenomen, aynı zamanda topluluğu ile de etkileşimi yüksek bir isim olarak tanınıyor.

İzleyicileri ile sık sık etkileşimde bulunan Charli D’Amelio, yorumlara sürekli olarak yanıt vermesi ve takipçilerine teşekkür etmesiyle de büyük bir ilgi topluyor. Öte yandan diğer TikTok kullanıcıları ile de sürekli olarak iş birlikleri gerçekleştiren fenomen, çeşitli meydan okumalara katılarak da güncelliğini koruyor. Bu sayede hayranlarıyla güçlü bir bağ kuruyor ve topluluğuyla devamlı aktif bir iletişim sürdürüyor.

3. Bella Poarch – 92.6 milyon

8 Şubat 1997 doğumlu olan Filipinli-Amerikalı sosyal medya fenomeni Bella Poarch, en çok takipçisi olan TikTok hesapları arasında 92.6 milyon kullanıcıyla üçüncü sırada bulunuyor. Popülerliğini farklı içerikler üretmek ve kısa videolar paylaşmak üzere inşa eden isim, genellikle lip sync videoları, dans videoları ve kısa komedi içerikleri paylaşıyor. Genç yaşına rağmen kendine özgü bir tarz yakalamayı başaran fenomen, videolarında enerjik ve eğlenceli bir atmosfer sunuyor. Öte yandan müzik, makyaj ve güzellik gibi konularda da içerikler üretiyor.

Viral videolarıyla TikTok’ta büyük bir popülarite elde eden Bella Poarch, özellikle de “M to the B” adlı lip sync videosuyla şöhretini katlayarak büyüttü. Milyonlarca beğeni ve paylaşım alan içerikleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Poarch, aynı zamanda TikTok’taki popülerliği sayesinde diğer platformlarda da büyüdü. Instagram gibi sosyal ağlarda geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Yaratıcı içerikleriyle beğeni toplayan Bella Poarch, topluluğunda aktif bir şekilde paylaşım yapan bir içerik üreticisi olarak trendlere, akımlara ve meydan okumalara sık sık katılmayı ihmal etmiyor. Videolarıyla izleyicilerini oldukça eğlendiren isim, ilham veren ve bağ kurmayı başaran sosyal medya kişiliğiyle TikTok’un en çok takipçiye sahip olan hesaplarından biri olarak öne çıkıyor.

4. Addison Rae – 88.7 milyon

En çok takipçiye sahip TikTok hesapları arasında dördüncü sırada Addison Rae bulunuyor. 88.7 milyon takipçisiyle dikkatleri üzerinde toplayan Rae, 6 Ekim 2000 yılında ABD’de doğdu. Popülerliğini dans yetenekleri ve gençlik enerjisi sayesinde elde eden sosyal medya fenomeni, aynı zamanda lip sync videoları ve komedi içerikleriyle de tanınıyor. Kendine özgü bir üsluba sahip olan isim, moda, makyaj ve güzellik gibi konularda da ilgi çeken içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Ünlü isimler ile sık sık iş birlikleri gerçekleştiren ve çeşitli etkinliklerde gördüğümüz Addison Rae, özellikle de TikTok’taki dans akımları ve meydan okumalarıyla popülerliğini genişletti. Büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Rae, ayrıca müzik videolarında yer alması ve ünlülerle dans etmesiyle de dünya çapında şöhret kazanmış oldu.

Milyonlarca takipçiye eğlenceli içerikler üreten Addison Rae, markalarla yaptığı ortaklıklar ve sponsorluk anlaşmalarıyla da hızla büyüdü. Kendi markasını oluşturan fenomen, müzik projelerine katılarak ve televizyon programlarında yer alarak her geçen gün daha fazla insana ulaştı. Diğer sosyal medya platformlarında da kalabalık kitlelere ulaşan Rae’nin Instagram, YouTube ve Twitter gibi mecralarda da yüksek takipçi sayılarına sahip olduğu biliniyor. Böylelikle her mecrada başarılı içerikler üretebildiğini gösteriyor.

5. MrBeast – 82.5 milyon

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı sosyal medya fenomeni MrBeast, 7 Mayıs 1998’de dünyaya geldi. En çok takipçiye sahip TikTok hesapları içerisinde kendine yer bulan isim, platformda genellikle eğlenceli ve sıra dışı videolar paylaşarak dikkatleri üzerinde topluyor. Videolarında çoğunlukla büyük miktarda para harcayarak ilginç etkinlikler gerçekleştiriyor ve bağışlar yaparak adından sıkça söz ettiriyor. Örneğin insanlara büyük miktarda paralar dağıtıyor, restoranlara gidip tüm menüyü satın alıyor veya kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardımda bulunuyor. Öte taraftan komik meydan okumalar ve sosyal deneyler de çekiyor.

Videoları sürekli bir şekilde viral hale gelen MrBeast, genellikle yüksek bütçeli ve büyük ölçekli videolar üretiyor. Bu videolar izleyicileri şaşırtmaya yönelik bir şekilde planlanıyor ve eğlenceli vakit geçirmeye odaklanıyor. Bu tür videolarla hayranlarını etkilemeyi başaran isim, aynı zamanda TikTok dışındaki sosyal ağlarda da yüksek takipçilere ulaşmış durumda. TikTok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Jimmy Donaldson, benzer bir başarıyı YouTube’da da elde ediyor. YouTube’un da en çok takipçiye sahip hesaplarından biri olan MrBeast’in bu mecrada ise çoğunlukla challenge videoları, büyük ödüllü yarışmalar ve bağış kampanyaları tarzında videolar ürettiği biliniyor. Fenomen YouTube tarafında daha çok eğlence ve hayırseverlik konularına yoğunlaşıyor.

Yaptığı cömert bağışlar ve etkileyici videoları ile izleyicileri büyülemeyi başaran MrBeast, gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Ayrıca büyük markalar ile de iş birlikleri yaparak, kendi markasını yarattı.

6. Zack King – 76.7 milyon

En çok takipçiye sahip TikTok hesapları arasında bulunan Zack King, 4 Şubat 1990 doğumlu Amerikalı bir sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Özgün içerikleri ve etkileyici el becerileri ile TikTok’ta büyük bir etki yaratan isim, genellikle videolarında illüzyonlar, sihirli efektler ve optik yanılsamalar kullanarak izleyicilerini şaşırtıyor. Nesnelerin ortadan kaybolması, ortaya çıkması ya da dönüşmesi gibi şaşırtıcı görsel efektlerle içeriklerini daha zengin bir hale getiriyor.

Geniş bir kitle tarafından hızlı bir şekilde benimsenen ve videoları milyonlarca insan tarafından beğenilip paylaşılan Zack King, özgün ve eğlenceli içerikleri ile izleyenlerini etkileyen ilüzyonları ve mizahi yaklaşımı sayesinde TikTok’un en tanınan isimlerinden biri oldu. Ancak King’in popülaritesinin TikTok ile sınırlı olmadığını da hatırlatmakta yarar var. Tecrübeli fenomen, diğer sosyal ağlarda da oldukça seviliyor.

Instagram ve YouTube’da da benzer içerikler üreterek milyonlarca takipçiye hitap etmeyi başaran Zack King, ayrıca markalar ile iş birliği yaparak, reklam kampanyalarında yer alarak ve kendi markasını oluşturarak da başarını katlayarak büyüttü. Yaratıcı içerileri, görsel efektleri ve illüzyonlarıyla beğeni toplayan isim, hayranlarıyla kurduğu sıkı etkileşimi sayesinde güçlü bir topluluk yarattı.

7. Kimberly Loaiza – 74.9 milyon

Kimberly Loaiza, en çok takipçisi olan TikTok hesapları arasında bulunuyor. 12 Aralık 1997’de Meksika’da doğan şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni, internetteki şöhretini özgün içerikler üretmek, şarkı söylemek ve dans etmek üzerine kurdu. TikTok’u aktif bir şekilde kullanan isim, dans videolarının yanı sıra lip sync videoları ve komedi içerikleriyle de biliniyor. Popüler şarkıları eşlik ederek de hayranlarının beğenisini kazanan fenomeni, ayrıca makyaj, moda ve güzellik alanlarında da karşımıza çıkıyor.

Genç yaşlarda sosyal medyada tanınırlık yakalayan Loaiza, kariyerine 2016 yılında YouTube’da video paylaşarak başladı. Daha sonra TikTok’un popüler bir hale gelmesi ile birlikte burada da etkinlik göstermeye başlayarak geniş kitleler tarafından benimsendi. Sosyal ağlarda elde ettiği şöhreti müzik kariyerine de taşıyan isim, kendi şarkılarını kaydetmeye ve müzik videolarını çekmeye başladı. Sanatçının “No Seas Celoso”, “Dona Meche”, “Enamorarme” ve “Amandote” gibi popüler parçalara imza attı.

8. Will Smith – 73 milyon

En çok takipçisi olan TikTok hesapları arasında öne çıkan ünlü aktör Will Smith, beyaz perdedeki görkemli başarısını internet dünyasında da ustalıkla sürdürüyor. Başarılı sinema kariyerinde şimdiye kadar Ben Efsaneyim, Umudunu Kaybetme, Aladdin, Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar, Çılgın İkili, Siyah Giyen Adamlar, Ben Robot ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler gibi sayısız projeye imza atan ve Akademi Ödülleri’nde jüri tarafından En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı ödülüne layık görülen sanatçı, TikTok’ta ürettiği içeriklerle de hayranlarının beğenisini çekiyor.

Hollywood’da etkileyici bir kariyere imzasını atan Will Smith, birçok filmde yer alması nedeniyle milyonlarca takipçi elde etti. Ancak Smith’in bu kadar yüksek takipçi sayılarına ulaşması, elbette ki yalnızca geniş filmografisinden kaynaklanmıyor. Uzun yıllardır sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Smith, geçtiğimiz yıllarda Snapchat ile iş birliği kurarak platforma özel bir dizi içeriği geliştirmişti. Şimdilerde ise sanatçı, TikTok’ta kısa videolarla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Enerjik ve sempatik kişiliği ile oldukça sevilen Will Smith, TikTok’ta milyonlarca takipçiye sahip. Bunun yanı sıra ünlü isim, Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında da etkin bir şekilde içerik üretmeye devam ediyor. Ayrıca müzik kariyerine de sahip olan Smith, bazı şarkılarını ve müzik videolarını da sosyal ağlardan paylaşmayı ihmal etmiyor.

9. TikTok – 72.5 milyon

En çok takipçiye sahip TikTok hesapları arasında elbette ki platformun resmi hesabı da yer alıyor. Şirket bu hesap üzerinden kullanıcılara yeni özelliklerini duyuruyor, yaratıcı içerikler paylaşıyor ve kullanıcılarına ilham vermek için çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.

Söz konusu hesap, genel olarak platformun resmi yüzü olarak kabul ediliyor ve şirketi temsil ediyor. Bu anlamda hesabın 71.9 milyon aboneye sahip olması gayet anlaşılır görünüyor.

10. Burak Özdemir – 71.2 milyon

En çok takipçisi olan Türk TikTok hesapları arasında zirvede yer alan, küresel çapta ise 10. basamakta kendine yer bulan Burak Özdemir, yahut bilinen adıyla CZN Burak, 70.8 milyon kullanıcıya hitap ediyor. Bir şef ve restoran işletmecisi olan Özdemir, yemek pişirme videoları ve eğlenceli içerikleri ile ünlü hale geldi. Sosyal medya üzerindeki benzersiz kişiliği, enerjik videoları ve pozitif imajı sayesinde büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

TikTok’ta çeşitli yemeklerin hazırlanışını gösteren videolar paylaşarak tanınırlık yakalayan CZN Burak, genellikle kendine has tarzı ve karakteriyle dikkat çekiyor. Yemek pişirirken yaptığı hareketler, yüksek enerjisi ve eğlence dolu tepkileriyle beğeni toplamaya devam ediyor. Sosyal medya kimliği olarak dostça ve samimi bir üslup yakalayan isim, videolarında takipçileri ile güçlü bir bağ kurarak yorumlara yanıt vermeyi ve sevenleriyle iletişime girmeyi aksatmıyor.

TikTok’ta son derece popüler bir isim olarak bilinen CZN Burak, aynı başarısını YouTube ve Instagram’da da sürdürüyor. Sosyal medya üzerinde geniş bir etkisi olan ve uluslararası düzeyde tanınan bir figür haline gelen fenomen, ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katılarak topluma pozitif bir etki yaratmaya çalışıyor.

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