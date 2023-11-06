Elon Musk’tan yapay zeka sohbet robotu: Grok

Milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son döneme damgasını vuran yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI şirketinin de kurucu isimleri arasında yer alan Musk, bu yıl xAI adlı yeni bir AI şirketi kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde xAI’nin ilk beta testlerine resmen başladığı öğrenilirken, söz konusu ürünün ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemişti. Ancak nihayet açıklanan bilgilerle birlikte hizmetin, ChatGPT ve Bard benzeri bir yapay zeka sohbet robotu olduğu öğrenildi. Grok adı verilen sohbet robotunun detayları belli oldu.

İlk kez bu yılın Temmuz ayında piyasaya duyurulan ve resmi olarak geçtiğimiz günlerde beta sürümünde kullanıcılara sunulan Grok’un, Douglas Adams tarafından kaleme alınıp 1979 yılında yayımlanan bilim kurgu romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi’nden ilham alıyor. Kitabın kendine özgü tarzını benimseyen sohbet robotu, sadece geniş bir yelpazedeki soruları yanıtlamıyor, aynı zamanda önemli yeni sorular öneriyor ve bu bakımdan yapay zeka alanında kendine özgü bir tarz yaratıyor.

Grok eğlence ve işlevselliği bir araya getiriyor

xAI, yapay zeka alanında iddialı bir sohbet robotu olarak lanse edilen Grok‘un “gerçeği bulmak için yorulmak bilmeyen bir arayış” perspektifinde yol izleyeceğini ifade ediyor. Asi bir çizgiye sahip olduğu vurgulanan hizmetin ayrıca diğer ChatGPT ve Bard gibi diğer sohbet robotlarının şimdiye kadar kaçındığı bazı “tehlikeli” sorulara da cevap verdiği aktarılıyor. Yalnızca akıllı değil, aynı zamanda sezgisel bir yapıya sahip olduğunun altı çizilen servis, en hassas sorunları bile eğlenceli ve yaratıcı cevaplarla ele alabiliyor.

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda, Grok ile örnek bir etkileşimini gösterdi. Yayınlanan görüntüde, bir sohbet robotundan pek de alışık olmadığımız bir şekilde mizahi yaklaşım öne çıkarken, bu sayede hizmetin ChatGPT ve Bard gibi rakiplerine göre daha esnek ve eğlenceli bir tona sahip olacağı gözler önüne serildi. Hem işlevsellik hem de eğlence unsurlarını bir araya getiren xAI, yapay zeka ile kullanıcılar arasındaki etkileşime yeni bir soluk getirebilir.

Grok-1 dil modeli tarafından destekleniyor

X aracılığıyla gerçek zamanlı bilgiye anında erişim sağlayabilecek olan Grok, bu sayede kullanıcılara güncel yanıtlar verecek. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde az sayıda kullanıcı tarafından test edilen AI sohbet robotu, devasa bir GPU kümesi üzerinde geliştirilen büyük bir dil modeli olan Grok-1 desteğiyle güçlendiriliyor.