Elon Musk’tan Vine anketi: Geri mi dönüyor?

Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, platform genelinde planladığı radikal değişimler ile gündemde kalmaya devam eden Elon Musk, bu kez popüler kısa video platformu Vine’ı geri getirmeyi düşünüyor.

İlk olarak 2012 yılında kullanıma sunulan ve kısa sürede yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşarak video sektöründe kendine önemli bir yer edinen Vine, kısa süreli videoları ile popüler hale gelmişti. Aynı yılın sonuna doğru Twitter tarafından satın alınan platform, dördüncü yılının ardından ani bir karar ile kapatılmıştı. Vine’daki içerik üreticileri ise TikTok’a geçiş yapmıştı.

Ancak Vine’ın satın alındıktan sonra kapatılması, hem kullanıcıları hem de Vine kurucularını pek memnun etmemişti. Öyle ki Vine’in kurucularından olan Rus Yusupov bu konudaki pişmanlığını dile getirmiş ve bir tweet atarak “Şirketinizi satmayın” demişti. Vine’ın kurucularından bir diğeri olan Dom Hoffman ise Vine logolu ve “Versiyon 2” yazılı bir tweet atmıştı. O zamandan bu yana Vine’in tekrar geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

Don’t sell your company! — Rus (@rus) October 27, 2016

Elon Musk’tan Vine anketi

Twitter’ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Elon Musk ise satın almanın ardından platformda yapmayı planladığı radikal değişimler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Önce giriş yapmamış kullanıcılar için platformun anasayfası değiştirilmiş; ardından doğrulanmış hesapların (mavi tık) Twitter Blue hizmeti altında 19.99 dolar karşılığında satılacağı konuşulmuştu. Şimdi ise popüler video platformu Vine’ın geri getirilmesi yeniden gündeme gelmiş durumda.

Konuyla ilgili olarak Twitter’da bir anket paylaşan Elon Musk, kullanıcılara Vine’ı geri getirip getirmemeyi sordu. Yaklaşık 5 milyon kullanıcının katıldığı ankette kullanıcıların %70’i Vine’ın geri getirilmesini istediğini belirtti.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Ünlü YouTube içerik üreticisi MrBeast’in TikTok ile ilgili tweetine de yanıt veren Elon Musk, Vine’ı TikTok’tan daha iyi yapmak için neler yapabileceklerini sordu.

What could we do to make it better than TikTok? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Gerçek anlamda Vine platformunun geri getirilip getirilmeyeceği bir resmiyet kazanmamış olsa da söylentiler şirket içerisinde bunun önemli bir gündem maddesi olduğunu gösteriyor.

Axios’un haberine göre Twitter mühendisleri şimdiden Vine’ın kodlarını incelemeye almış durumda. Hatta bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği de belirtiliyor. Yapılması gereken çok iş olduğunu dolayısıyla yeniden piyasaya çıkartılması için zamana ihtiyaç olduğunu belirten kaynaklar da var.

Elon Musk’ın çalışanlarına hızlı bir şekilde aksiyon aldırdığı ve işleri hızlı ve kısa “deadline”lar vererek yaptırdığı göz önüne alındığında Vine’ın bu sene içerisinde kullanıma sunulmasının olası olduğunu belirtmek gerekiyor.

TikTok’un zirve yaptığı son yıllarda; Instagram Reels videoları ile Google ise YouTube Shorts videoları ile TikTok’un karşısına çıkmıştı. Özellikle video içerikleri söz konusu olduğunda eli çok güçlü olmayan Twitter’ın Vine ile bu açığı kapatmak isteyeceği de oldukça mümkün görünüyor.