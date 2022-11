Resmi olarak Twitter’ı satın almasıyla birlikte Elon Musk’ın ilk talimatları ortaya çıkmaya başladı. Duyumlara göre Elon Musk, mevcut Twitter çalışanlarına doğrulama hizmeti yani mavi onay rozeti (mavi tik) için ücret talep edebilecekleri sistemi inşa etmeleri için ilk ultimatomu verdi.

Platformer’dan Casey Newton’un haberine göre ilgili talimat, Twitter’ın bazı ülkelerde kullanıma sunduğu ücretli servisi Twitter Blue hizmetini kapsıyor. Buna göre aylık 4.99 dolar ücrete sahip olan Twitter Blue servisi içerisinde Twitter hesap doğrulama (mavi tik) hizmetini de kapsayacak ve fiyatı 19.99 dolara yükseltilecek.

Yeni Twitter Blue planı mevcut mavi tikli hesapları da etkileyecek. Öyle ki mavi onay rozetini yeni almak isteyen kullanıcılar 19.99 dolar ödeyerek bu mavi tike sahip olabilecekler. Halihazırda mavi tike sahip olan Twitter hesapları ise 90 gün içerisinde bu ücreti ödemek zorunda olacak; aksi halde mavi tiklerini kaybedecekler.

Twitter’ı satın aldığından beri (hatta satın almadan da önce) Twitter’ı sahte hesaplardan temizleme ve doğrulama sistemini en baştan ele alma üzerine planları olduğunu sıklıkla dile getiren Elon Musk, böylece çalışanlarına bunun üzerine ilk talimatını da vermiş oldu.

The whole verification process is being revamped right now

— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022