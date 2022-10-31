Resmi olarak Twitter’ı satın almasıyla birlikte Elon Musk’ın ilk talimatları ortaya çıkmaya başladı. Duyumlara göre Elon Musk, mevcut Twitter çalışanlarına doğrulama hizmeti yani mavi onay rozeti (mavi tik) için ücret talep edebilecekleri sistemi inşa etmeleri için ilk ultimatomu verdi.

Platformer’dan Casey Newton’un haberine göre ilgili talimat, Twitter’ın bazı ülkelerde kullanıma sunduğu ücretli servisi Twitter Blue hizmetini kapsıyor. Buna göre aylık 4.99 dolar ücrete sahip olan Twitter Blue servisi içerisinde Twitter hesap doğrulama (mavi tik) hizmetini de kapsayacak ve fiyatı 19.99 dolara yükseltilecek.

Yeni Twitter Blue planı mevcut mavi tikli hesapları da etkileyecek. Öyle ki mavi onay rozetini yeni almak isteyen kullanıcılar 19.99 dolar ödeyerek bu mavi tike sahip olabilecekler. Halihazırda mavi tike sahip olan Twitter hesapları ise 90 gün içerisinde bu ücreti ödemek zorunda olacak; aksi halde mavi tiklerini kaybedecekler.

Twitter çalışanlarına ultimatom

Twitter’ı satın aldığından beri (hatta satın almadan da önce) Twitter’ı sahte hesaplardan temizleme ve doğrulama sistemini en baştan ele alma üzerine planları olduğunu sıklıkla dile getiren Elon Musk, böylece çalışanlarına bunun üzerine ilk talimatını da vermiş oldu.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Esasında bunun bir istek veya talimattan ziyade bir ultimatom olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira ilgili habere göre Elon Musk konuyla ilgili talimat verdiği çalışanlar istenilen sürede bu özelliği hayata geçirmezse işlerini kaybedecekler.

Değişim hızlı başladı

Uzun süredir Twitter’ın mevcut durumunu beğenmediğini ve platformda çeşitli değişiklikler yapmak istediğini sıklıkla dile getiren Elon Musk, platformu satın alır almaz bu değişiklikleri de uygulamaya başladı.

Twitter’da görülen ilk değişimlerden biri Twitter’ın anasayfası oldu. Öyle ki daha önce giriş yapmamış olan kullanıcılar Twitter’ın anasayfasını açtıklarında giriş ekranı ile karşılaşıyordu. Şimdi ise kullanıcılar giriş yapmamış olsa bile anasayfada gündem konularının yer aldığı bir ekran çıkıyor.

Platformda uygulanacak ilk değişikliklerden biri de Twitter Blue servisi olacak gibi görünüyor. Şimdilik üyeliğin detayları net bir şekilde paylaşılmasa da aylık 19.99 dolar veren kullanıcıların, mevcut Twitter Blue özelliklerinin yanı sıra, hesabını doğrulayarak mavi tik sahibi olabilecekleri belirtiliyor. Halihazırda mavi tike sahip olan kullanıcıların ise bu servise üye olmak ve mavi tik’lerini kaybetmemek için sadece 90 günü olacak.

Toplu işten çıkarmalar başlıyor

Elon Musk’ın ayrıca şimdiye kadar Twitter’ın ana kodlarına katkı sağlamamış olan orta kademe yöneticiler ve mühendisler için de bir toplu işten çıkarma yapacağı belirtiliyor. Bunun içinse danışman olarak çalışmak üzere bazı mevcut Tesla mühendislerinden Twitter’a transfer ettiği ifade ediliyor. Bu toplu işten çıkarma sürecinin ise bu haftadan itibaren başlayacağı belirtiliyor.

Twitter’ın yaklaşık bir yıl önce sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunduğu Twitter Blue servisi, birçok özelliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında reklamsız makaleler, tweet geri alma, ikon renklerini değiştirme, NFT entegrasyonu ile yeni altıgen profil fotoğrafları vs gibi özellikler yer alıyor. Üyelik fiyatı ise aylık 4.99 dolar olarak geçiyor. Ancak bundan sonra mavi tik özelliğinin de bu servise dahil edilmesi ve buna bağlı olarak fiyatının 19.99 dolara çıkartılacağı düşünülüyor.

Halihazırda Twitter’ın gelirinin çoğu reklamlarlardan elde ediliyor. Elon Musk’ın ise Twitter Blue servisine ağırlık vererek gelirin en az yarısının bu servis üzerinden sağlanmasını hedeflediği belirtiliyor.