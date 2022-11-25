Elon Musk’tan askıya alınmış Twitter hesapları için “genel af”

Twitter’ı satın almasıyla birlikte radikal değişimlere devam eden Elon Musk, bu kez gözünü askıya alınmış olan Twitter hesaplarına dikti. Yine bir Twitter anketi ile konuyu gündeme getiren Musk, anketin sonuçlanmasıyla birlikte askıya alınmış olan hesaplar için “genel af” çıkaracağını duyurdu.

Musk, geçtiğimiz günlerde hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabını yeniden aktif ederek kullanıma açtığını duyurmuş, buna rağmen Donald Trump’ın hesabından herhangi bir paylaşım yapılmamıştı. Daha sonra Trump konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış ve Twitter’a dönme niyetinin olmadığını belirtmişti. Askıda olan hesapların yeniden aktif edilmesi konusu bu kez tüm kullanıcılar için geçerli olacak şekilde genişletildi.

Konuyla ilgili paylaştığı ankette Musk, herhangi bir kuralı ihlal etmemiş veya spam yapmamış; ancak askıya alınmış olan hesaplar için genel af çıkartılıp çıkartılmamasını sordu. 3 milyondan fazla kullanıcının katıldığı ankette katılımcıların %72.4’u “af çıkarılsın” dedi. Anketin sonuçlanması üzerine Musk, genel affın önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Twitter bundan önce taciz ve nefret söylemleri, şiddet veya yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlar yapan hesapları askıya almıştı. Bunlar arasında siyasetçilerden sanatçılara kadar geniş yelpazede kullanıcı bulunuyordu. Bunun dışında kuralları ihlal eden kullanıcıların sayısı da hayli fazlaydı. Ancak bu tür hesapların geri dönerek platformun tehlikelere açık hale getirilmesi konusunda endişelerin olduğunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Elon Musk dönemiyle birlikte içerik moderasyonunun nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor.

“Vox Populi, Vox Dei”

8 dolar mavi tik sağlayan Twitter Blue servisinin kullanıcılar tarafından kötüye kullanımı sonrası başı ağrıyan Elon Musk, işin içinden çıkamamış ve servisin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. İçerik moderasyonu konusunda da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı önümüzdeki haftadan itibaren belli olmaya başlayacak.

Bir tarafta sıklıkla “Vox Populi, Vox Dei” (“İnsanların Sesi, Tanrının Sesidir”) diyerek kullanıcılara özgürlük verilmesi gerektiğini söyleyen Elon Musk, diğer tarafta ise kendi çıkarları doğrultusunda kuralları ihlal ederek platformu kötüye kullanmak isteyen kullanıcılar yer alıyor. Hangisinin kazanacağını ise zaman gösterecek.