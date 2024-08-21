Elon Musk’ın Twitter’ı satın alımını finanse eden bankalar kriz yaşıyor

Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık devasa bir ücret karşılığında Twitter (yeni adıyla X) platformunu satın alması, 2008-2009 mali krizinden beridir bankalar adına en kötü finansman anlaşması oldu. Bilindiği üzere Morgan Stanley ve Bank of America da dahil olmak üzere toplamda yedi büyük banka, milyarder iş insanı Musk’ın Ekim 2022’de popüler sosyal medya platformunu satın alması için 13 milyar dolar tutarında yüksek bir kredi sağladı.

Satın alım işlemi için finansman sağlayan bankalar genellikle borcu bilançolarından çıkarmak ve para kazanmak için diğer yatırımcılara satıyor. Fakat ne yazık ki X’in finansal performansının zayıf kalması yüzünden söz konusu bankalar için işler pek de yolunda gitmiyor.

X’in kötü bir finansal performans göstermesi nedeniyle bankalar borcu satın almaya istekli kimseyi bulamadı. Bu durum söz konusu yedi bankayı şimdiye kadarki en kötü “askıda” kredilerle baş başa bıraktı. Bunun sonucunda bankalar Elon Musk’a verilen kredi nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadı.

Elon Musk’ın finansal başarısızlığı bankaları zor bir duruma soktu

PitchBook LCD’den alınan verilere göre X’in satın alımı için sağlanan kredisi, 2008-2009 mali krizinden beridir en uzun süre askıda kalan kredi olduğu ortaya çıktı. Mali kriz döneminde de birçok askıda kalmış kredi olmasına rağmen o zamanki kredilerin yaklaşık bir sene sonra çoğunun satıldığı ya da silindiği ifade edildi.

Chicago Üniversitesi’nde bir finans profesörüne göre Twitter’ın satın alımı için sağlanan kredi, tüm zamanların dolar bazında en büyük asılı anlaşma oldu. Profesör Steven Kaplan, “Krediler, gördüğümüz diğer asılı anlaşmalardan çok daha uzun süre bankaları etkiledi” cümlesiyle durumu özetledi.

Elon Musk’ın popüler sosyal medya platformunun yöneticiliği konusunda ne kadar büyük bir başarısızlık ortaya koyduğu The Wall Street Journal tarafından şu şekilde özetlendi: “araştırma şirketinin tüm kayıtlarına sahip olduğu 2008-09 mali krizinden bu yana benzer şekilde satılmayan tüm anlaşmalardan daha uzun süre askıda kaldı.”