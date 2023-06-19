Elon Musk’ın Twitter’da yasakladığı BOB Token’ın fiyatı çakıldı

Meme kripto para birimi BOB Token, Twitter hesabı bloke edildikten sonra yüzde 40’ın üzerinde keskin bir düşüş ile karşı karşıya geldi. BOB’un hesabını olası bir dolandırıcılık şüphesi ile kınayan bir sosyal medya paylaşımına yanıt olarak, engelleme kararını bizzat Twitter’ın sahibi olan milyarder iş insanı Elon Musk verdi.

Explain This Bob olarak bilinen yapay zeka tabanlı bir bot hesap Elon Musk tarafından askıya alındı. Doğrudan popüler meme token BOB’un yaratıcıları tarafından geliştirilen bu bot, dolandırıcılık şüphesiyle tüm gözleri üzerine çevirdi. Hesabın askıya alınmasıyla birlikte BOB değeri adeta dibe çakıldı.

BOB Token fiyatı hafta sonundan bu yana dibi gördü

Elon Musk, Cumartesi günü BOB Token ile ilgili Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Fakat bu ani düşüş, esas olarak Pazar günü meydana geldi. Cumartesi gecesi 0,00003013 dolardan işlem gören BOB’un değeri bir sonraki günün erken saatlerinde 0,00001818 dolara kadar geriledi.

Bugün itibariyle yaklaşık 0,0000204 dolardan işlem görmeye başlayan meme token, buna rağmen son bir ay içinde yüzde 71,7 gibi oldukça önemli bir kayıp yaşadı.

Bir meme kripto para birimi olarak öne çıkan BOB Token, kendisini ünlü Pepe The Frog ile ilişkilendirerek yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor. Memenin popülaritesinden yararlanan kripto para projesi, kısa bir süre öncesine kadar bu amacında başarılı olmuş ve trendden yeteri kadar faydalanmış gibi görünüyor.

Öte yandan BOB’un bu meme ile ilişkilendirilen piyasadaki ilk girişim olmadığını da belirtmekte yarar olacaktır. Örnek vermek gerekirse Pepe Coin, bu anlamda şimdiye kadarki en başarılı kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi 100 kripto para birimi arasında da kabul ediliyor.

Elon Musk, BOB’la ilgili ne demişti?

Elon Musk’ın açıklaması, BOB Token projesine yönelik önemli bir duruş değişikliğini temsil ediyor. BOB’un Twitter hesabı, sadık bir takipçi kitlesine hitap eden esprili yanıtları ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak 3 Haziran’da Musk, bu hesapla ilk defa etkileşime girdi ve faaliyetlerini takip ettiklerini açık bir şekilde ima etti.

Bu etkileşimden önce kripto para birimi, Mayıs ayında görülen en yüksek piyasa değerinden uzak olsa dahi yine de önemli bir değer kazandı. Son günlerde ise nispeten istikrarlı olarak kabul edilebilecek bir gidişat yakalamıştı. Fakat Elon Musk’ın açıklamasından sonra keskin bir düşüş gerçekleşti.

Elon Musk’ın BOB Token ile ilgili Cumartesi günü yaptığı açıklama şu şekilde olmuştu: “Bu kesinlikle bir aldatmaca kripto hesabına benziyor. Eğer öyleyse, askıya alınacaktır.” Nihayetinde ise şirket, hesabı dolandırıcılıkla ilişkilendirdi ve askıya alarak piyasada dibi görmesine yol açtı.