Elon Musk’ın serveti Zuckerberg’i geçti

Elon Musk‘ın başarılı bir iş adamı olduğunu inkar etmek mümkün değil. İster Mars’a gitme vizyonuyla, ister Neuralink projesiyle ya da ister renkli kişiliğiyle olsun herkesi etkileyecek bir başarısı var. Şimdi bu başarıların arasına dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmayı da ekleyebilir.

İki hafta öncesinde dünyanın en zengin dördüncü kişisi haline gelen Elon Musk, başarı basamaklarını hızla tırmanarak üçüncülüğe tırmandı. Şu anki değeri 115 milyar dolara ulaşan servetiyle Elon Musk, serveti 110 milyar dolar olan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg‘i geride bırakmış oldu.

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Bu hızlı yükselişin karşısında Musk’ın iki tane rakibi kaldığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi 125 milyar dolar değerinde olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve değeri 202 milyar dolar olan Amazon CEO’su Jeff Bezos. Tesla’nın hisse değerlerindeki yükselişi de göz önüne alırsak aralarındaki farkın daha da azalmasını öngörmek mümkün.

Bloomberg’in verilerine göre Musk’ın şirketi Tesla’nın hisse değerleri bir sene içinde 87 milyar dolar artarak beş kat değer kazandı.