Elon Musk, Xbox’a savaş açtı: Oyun dünyasına giriyor

İş insanı Elon Musk, oyun endüstrisine girmeye hazırlanıyor.

Yeni girişim, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI çatısı altında hayata geçirilecek.

Stüdyonun geliştirdiği oyunlar için yapay zeka teknolojisinden verimli şekilde yararlanılacak.

Teknoloji dünyasının en keskin figürlerinden biri olan Elon Musk şimdi de oyun dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (eski adıyla Twitter) gibi firmalarla adından söz ettiren tecrübeli iş insanı, son olarak video oyunu endüstrisini hedef aldığını kamuoyuna açıkladı.

Musk’ın bir sonraki girişiminin oyun geliştirme stüdyosu kurmak olduğu duyuruldu. Mevcut video oyunu endüstrisinden pek de memnun olmadığını dile getiren Musk, xAI çatısı altında kuracağı firmanın ilk detaylarını paylaştı.

Elon Musk, oyun stüdyosu planlarını açıkladı

Elon Musk tarafından X hesabından paylaşılan detaylara göre başarılı iş insanı, yapay zeka firması xAI çatısı altında oyun geliştirmekten sorumlu olan bir stüdyo kurmak istediğini söyledi. Burada yaratıcı ve teknik süreçleri optimize etmek için yapay zeka kullanımını da öne çıkaracak olan Musk, böylelikle yeni inovayon standartları oluşturmak ve oyunlara erişimin daha demokratik bir hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Musk’a göre şu anda piyasada mevcut olan büyük oyun üreticileri “ideolojik anlatılara” ve “kimlik politikalarına” aşırı derecede odaklanıyor. Musk ise bu noktada oluşturulacak yeni stüdyonun, yapay zekanın üretimde dönüştürücü bir rol oynayabileceğine, geliştirme sürelerini kısaltabileceğine ve video oyunlarının geleceğini olumlu yönde etkileyebileceğine inanıyor.

Duyuruya rağmen Elon Musk, stüdyonun ilk oyun projeleri ya da resmi zaman çizelgesi hakkında belirli ayrıntıları açıklamadı. Ancak dikkat çeken bu girişim, dijital eğlence de dahil olmak üzere yaratıcı sektörlerde yapay zekanın uygulanmasına yönelik artan trend hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Elon Musk ve Microsoft arasındaki gerilim büyüyor

Avoved oyunuyla ilgili yaptığı yorumların ardından Elon Musk ile teknoloji devi Microsoft arasındaki gerilim önemli ölçüde arttı. Musk, özelleştirilebilir cinsiyet zamirlerinin oyuna dahil edilmesini açıkça eleştirdi ve bunları “gereksiz siyasi mesajlar” olarak nitelendirdi.

Elon Musk ve Microsoft arasındaki bu çatışma, şirketin Xbox oyun bölümündeki iddia edilen ayrımcı işe alım uygulamaları yüzünden başladı. Musk’ın bu duruşu sektörde şok dalgaları yaratarak geliştiriciler ve oyuncular arasında modern video oyunlarında siyasetin ve sosyal katılımın rolü hakkında fikir ayrılığına yol açtı.

Peki siz Elon Musk’ın yeni girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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