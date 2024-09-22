EA Sports FC 25 erken erişim dönemi başladı! İşte yeni fragman

Electronic Arts’ın yeni nesil futbol oyunu EA Sports FC 25, Ultimate Edition paketini satın alan oyuncular için erken erişim dönemine girdi. Şu anda bu pakete sahip olan kullanıcılar PC ve konsol cihazları üzerinden oyunun tadını çıkarma şansına sahip. Nintendo Switch kullanıcılarının ise bu fırsattan yararlanamadığını belirtmekte yarar var.

Oyun ayrıca Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham ve Ballon d’Or Féminin galibi Altana Bonmatí ile Zidane, Beckham ve Buffon gibi diğer spor efsanelerinin oyunun tadını çıkardığı yeni bir lansman fragmanı da aldı. Paylaşılan fragmanda ayrıca Formula 1 pilotu Max Verstappen, tecrübeli futbolcu Trent Alexander-Arnold ve ünlü rap yıldızları Dave ile Tiakola da yer aldı.

EA Sports FC 25 fragmanındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti

EA Sports FC 25 erken erişim dönemini duyuran yaklaşık 1 dakika uzunluğa sahip yeni fragman videosu büyük bir ilgi gördü. Oyunun heyecanını vurgulayan fragmanda ayrıca Türkiye’deki oyunseverleri heyecanlandıran küçük bir detay da gözlerden kaçmadı. Fragmanda üzerinde Fenerbahçe formasıyla PlayStation’da oyunu oynayan bir taraftara da yer verildi.

Electronic Arts’ın FIFA ile olan ortaklığını sona erdirmesiyle beraber başlayan yeni oyun serisi kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesini bünyesine çekti. Şu anda erken erişim dönemi başlayan ve çok yakında resmi olarak piyasaya çıkacak EA Sports FC 25 oyununun öne çıkan özellikleri arasında, her takımın beş oyuncuya sahip olduğu ve oyunları daraltılmış bir alanda oynadığı, VOLTA Football’un yenilenmiş bir versiyonu olarak lanse edilen yeni Rush modu bulunuyor.

EA Sports FC Mobile oyuncuları için de heyecan verici bir dönem başlıyor. Açıklanan detaylara göre şirket önümüzdeki hafta yıllık güncellemesini yayınlayacak. Bununla birlikte Club Challenge modu, gerçek sporu takip edecek bir Football Center ve oyunun yeni yüzü olarak Jude Bellingham karşımıza çıkacak.

27 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak olan EA Sports FC 25 oyunu PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanacak. Oyunun erken erişim fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

Peki ya siz EA Sports FC 25 erken erişim fragmanı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorum ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.