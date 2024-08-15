Dünyanın ilk yapay zekalı teleskopu Finder TW2 piyasaya çıktı

Yıldızları gözlemlemek her ne kadar pek çok insan için huzur veren keyifli bir aktivite olsa da maalesef bu birçok kişiye göre pahalı bir eylem olabilir. Beaverlab şirketi tam da bu noktada devreye girerek gökyüzü fotoğrafçılığını daha basit hale getirip maliyetini azaltmaya odaklanıyor. Dünyanın ilk yapay zekalı teleskopu ile karşımıza çıkan firma, dikkat yaratan Finder TW2 ile şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Finder TW2 hem amatör hem de profesyonel astrofotoğrafçılara hitap ediyor

82 mm diyafram ve 29x zoom desteğine sahip olan Finder TW2 gökyüzünün derinliklerine rahatlıkla dalmanıza imkan sağlıyor. Cihaz yüksek çözünürlük kalitesinde fotoğraflar çekmenize ve aynı zamanda 4K kalitesinde video çekmenize olanak tanıyor. Cihazın en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi ise kullanıcıların fotoğraf ya da videoları direkt olarak teleskoptan düzenlemelerine izin verilmesini sağlayan 1280×720 piksel çözünürlüklü 5 inçlik dokunmatik ekranı oluyor.

Uzun bir optik odak uzaklığına sahip olan cihaz 500 mm’de uzun mesafelerden görüntü yakalayabilme yeteneğine sahip. 5 inçlik küçük ekranıyla sizi birden fazla cihazla uğraşmak zorunda bırakmayan teleskop yediden yetmişe herkesin rahatlıkla kullanabileceği konforlu bir deneyim vaat ediyor. Öte yandan ürünün bir tripod ve profesyonel bir dış mekan çantası ile birlikte geldiğini de belirtmekte yarar var.

Digital Camera World’ün haberine göre Finder TW2 gelişmiş görüntü işleme teknolojisiyle dikkat yaratıyor. Pus giderme gibi bir dizi ilgi çekici ve fonksiyonel yapay zeka özelliğini bünyesinde barındıran ürün, ortaya son derece kaliteli ve keskin görüntüler çıkarıyor.

6 saatlik kullanışlı bir pil ömrüne sahip olan cihaz 4 kilogram ağırlıkla geliyor. Oldukça rahat taşınabilir yapıya sahip olan cihazı konforlu biçimde sırtınızda taşıyarak dolaşmanız mümkün kılınıyor. Beaverlab’ın kurucusu Simon Fang cihazla alakalı şunları söylüyor:

“Kozmosu keşfetmek yalnızca zenginlere veya teknik olarak yetenekli olanlara özgü olmamalı. Son teknoloji optik teleskopumuz, üstün optik hassasiyeti olağanüstü uygun fiyatla birleştirerek yıldız gözleminde devrim yaratıyor. Hafif ve oldukça sezgisel olacak şekilde tasarlanan teleskop, deneyimli gökbilimcilere ve yeni başlayanlara eşit şekilde hitap ediyor. Bu son teleskop, maliyet ve karmaşıklık gibi geleneksel engelleri ele alarak, herkes için gece gökyüzüne erişimi demokratikleştiren dönüştürücü bir araç sunuyor.”

Dünyanın ilk yapay zekalı teleskopu olarak lanse edilen Finder TW2 şu anda Indiegogo platformunda ön siparişe açıldı. Cihazla ilgilenen kişiler 329 dolar karşılığında ürünü sipariş edebilir.