Google’ın astrofotografi özelliği Pixel 8 Pro ile geri dönüyor

Teknoloji devi Google, yıllar önce tanıttığı astrofotografi özelliğini geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Pixel 8 Pro cihazıyla geri getirdi. Uzun süredir kullanımdan kaldırılan bu işlev, cihazın ultra geniş açılı kamerasından yararlanarak astrofotografi modunda etkileyici gökyüzü fotoğrafları çekmenize imkan tanıyor.

İlk olarak 2019’da Pixel 4 ile karşımıza çıkan, 2020 yılında ise Pixel 4a 5G ve Pixel 5 modellerinde kullanıcılarla buluşan özellik, telefonun yerel Kamera uygulamasının 8.1 sürümü güncellemesiyle beraber kaldırılmıştı. Şimdi nihayet uzun bir süre sonra Pixel 8 Pro ile kullanıcılarla buluşan işlev, ultra geniş açılı lense özel olsa da ana kameranın da bu modu desteklemeye devam ettiğini hatırlatmakta yarar var.

Google Pixel 8 Pro için astrofotografi desteği geldi

AndroidAuthority tarafından aktarılan bilgilere göre Pixel 8 Pro modelinin ultra geniş açılı kamerasında astrofotografi özelliği kullanıma sunuluyor. Cihazın ultra geniş açılı kamerasında astrofotografi simgesinin yer aldığı ifade ediliyor. Pixel 5 ile birlikte hayatımızdan çıkan bu işlev, neden bu özelliği kullanımdan kaldırdığı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Öte yandan özelliğin geri gelmesiyle ilgili de şirket yine hiçbir reklam ya da açıklama yapmadı.

Google’ın yıllar önce bu özelliği neden kaldırdığı bilinmese de o dönemki tahminler, kullanıcıların düşük görüntü kalitesi elde etmesinden şikayet ettiğini gösteriyordu. Şirketin en gelişmiş kameraya sahip modeli olan Pixel 8 Pro’da bu özelliğin yeniden hayata geçirilmesi, telefonun 48 MP’lik ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse serinin temel modeli olan Pixel 8’de bile 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Google’ın ilerleyen süreçte astrofotografi özelliğini Pixel 8 Pro dışındaki modellere getirip getirmeyeceği henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Google Pixel 8 Pro özellikleri