Samsung, Galaxy S24 Ultra’nın Zoom Anyplace özelliğini gösterdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24 ile hayranları karşısına çıkacak. Serinin en güçlü modeli olarak lanse edilecek olan Samsung Galaxy S24 Ultra modelinde yer alabilecek olan Zoom Anyplace adlı kamera özelliği bugün ilk kez ortaya çıktı. Merakla beklenen özellikle alakalı pek çok ayrıntı içeren bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Samsung’un açıklamış olduğu bilgilere göre ISOCELL Zoom Anyplace’in tüm görüş alanını ve çerçevenin büyütülmüş alanlarını aynı anda yakalamak için 200 MP’lik bir sensör kullandığı belirtiliyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların fotoğraf ve video deneyimini daha iyi bir hale getirebilecekleri ifade ediliyor.

ISOCELL Zoom Anyplace teknolojisinin özellikleri belli oldu

ISOCELL Zoom Anyplace teknolojisi sayesinde, kullanıcının kayıt sırasında ana nesneyi odakta tutma konusunda endişelenmesine gerek kalmıyor. zira bu özellik, daha büyük çerçeve içinde hareket eden bir şeyi veya birini otomatik olarak izleyebiliyor ve filme alabiliyor.

Şirket ise yeni ISOCELL Zoom Anyplace’in, desteklenen maksimum değer olan 4x’e kadar yakınlaştırma durumunda bile 4K çözünürlükte kayıt yapabildiğinin altını çizdi. Karşılaştırma amacıyla rakip Honor da benzer bir işlev sunuyor. Ancak Çinli şirketin bu desteği 1080p çözünürlük ile sınırlı kalıyor.

Samsung’un duyurduğu özellik, görüntünün tam karesinde seçilen nesne ekranın kenarında olsa bile yakınlaştırma yapılmasına da olanak tanıyor. Şirket videoda Qualcomm’dan bahsediyor, dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 3 platformunun bu yeni işlevi hızlandırması bekleniyor.

Zoom Anyplace, özellikle hareketli nesneleri çekmek için oldukça kullanışlı bir teknoloji olarak görülüyor. Kullanıcı, herhangi bir mesafeden hareketli bir nesneyi takip ederek, kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bu durum, özellikle spor müsabakaları veya doğa fotoğrafçılığı gibi durumlarda oldukça önemli bir avantaj sağlıyor.

Ancak yeni kamera özelliği, henüz geliştirme aşamasında olan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, bazı dezavantajları da olabilir. Örneğin bu özellik, düşük ışık koşullarında yeterince iyi performans gösteremeyebilir. Ayrıca bu teknolojinin, yüksek çözünürlüklü görüntüler için çok fazla işlem gücü gerektirdiği belirtiliyor.

Genel olarak, Zoom Anyplace’in oldukça potansiyelli bir teknoloji olduğu düşünülüyor. Bu teknolojinin geliştirilmesi ile birlikte, kullanıcılar herhangi bir mesafeden kaliteli fotoğraf ve videolar çekebilecekler.

Samsung tarafından duyurulan ISOCELL Zoom Anyplace’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: