Google yeni Pixel 8 reklamında Apple’ı taşlıyor

Teknoloji devi Google, yeni reklam filmi ile Pixel 8 ve 8 Pro modellerinin gelişmiş yapay zeka yeteneklerini ön plana çıkardı. Eğlenceli bir reklama imzasını atan şirket, yeni yılın ilk sabahı yan yana gelen “iPhone” ile “Pixel”, Google’ın AI teknolojisini öven komik bir sohbet gerçekleştiriyor.

“Akşamdan kalma” iki telefonun keyifli bir sohbetine tanık olduğumuz reklam filmi, Google Pixel 8 serisinin yapay zeka fotoğrafçılığı alanındaki benzersiz yeteneklerini gösteriyor. Şirket, üst düzey amiral gemisi modellerinin yapay zekası yeteneklerini bu kısa filmle yaratıcı ve esprili bir şekilde dünyaya tanıtıyor.

Google’dan yaratıcı ve eğlenceli bir reklam filmi

Reklam filminin açılış sahnesi, iPhone’un yerde yatıp sayısız grup fotoğrafının yer aldığı bir partiden sonra “zor bir gece” geçirmesinden şikayet etmesiyle açılıyor. Pixel ise bu fırsatı herkesin en iyi ifadelerini tek bir çekimde birleştirmeye ve bu sayede telefonlardaki fotoğraf sınırlamalarının üstesinden gelmeye fırsat sunan “Best Take” özelliğine işaret ediyor.

iPhone ise bu teknolojinin kendisinde olmadığını, iyi bir fotoğraf elde edebilmek adına yeniden yeniden çekim yapmak zorunda kalındığını; bunun da pilinin bitmesine ve film rulosunun dolmasına sebep olduğunu aktarıyor. Buna karşılık olarak Pixel, kendinden çekilmeyen fotoğrafları yapay zeka kullanarak düzeltmeye olanak tanıyan bir işlev sayesinde sorunu çözmeyi teklif ediyor. iPhone ise sonunda şaşkınlık geçirip bayılıyor.

Google’ın yayınladığı Google Pixel 8 serisi reklam filmi 63 saniye uzunluğa sahip. Fakat şirket, televizyon reklamları için 30 saniyelik kısaltılmış bir versiyon daha hazırlamayı hedefliyor. Şirketin bu etkileyici reklamcılık faaliyeti, yalnızca markanın amiral gemisi modellerinin yapay zeka yeteneklerini göstermekle kalmıyor, bunun yanı sıra firmanın eğlenceli üslubunu da gözler önüne seriyor.

Google Pixel telefonlardaki Best Take özelliği nedir?

Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modellerinde yer alan Best Take özelliği, birden çok fotoğrafı tek çekimde yakalayıp aralarından en iyi fotoğrafı seçmenize imkan sağlayan bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de hareketli nesneler ya da değişken ışık senaryolarında bu özellik oldukça pratik bir araç şeklinde hizmet veriyor.

Telefonda yer alan çoklu kamera sensörlerini kullanarak çalışan bu özellik, aynı anda farklı pozlama, odak ve beyaz dengesi gibi ayarlarla birden fazla fotoğraf çekiyor. Sonrasında ise yapay zekanın yardımıyla fotoğraflar analiz ediliyor ve en iyi sonuç elde ediliyor.

Google’ın Pixel 8 serisi yapay zeka yeteneklerini ön planda tutan yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz: