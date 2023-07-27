Dünya nüfusunun yüzde 40’ı Facebook kullanıyor

Teknoloji devi Meta, Facebook kullanıcı sayısı hakkında bilgi verdi. 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulan sosyal ağ, kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülarite elde etmiş, ancak son yıllarda, başta Instagram ve Twitter olmak üzere güçlü rakiplerinin arkasında kalmıştı. Fakat açıklanan son rakamlar herkesi şaşırttı. Facebook’un şu anda 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını belirten şirket, böylelikle platformun ölmekte olduğu izleniminin yalnızca yanlış bir bakış açısından ibaret olduğunu bir kez daha ispatladı.

Meta’nın açıkladığı bu veriler, şirketin 2023 yılının ikinci çeyreği için sonuç raporunun bir parçası olarak karşımıza çıktı. Sosyal ağın ayda 3 milyar kullanıcıya ulaşması, tüm dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 40’ına hitap ettiğini gözler önüne seriyor. 2004’te kurulan aylık 3,08 milyar kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora imza attığı görüldü. Daha önceki Facebook kullanıcı sayısı rekorları 2012’de 1 milyar, 2017’de ise 2 milyar kullanıcıyla gündeme gelmişti. Böylece şirketin son 6 yıl içerisinde 1 milyar kullanıcıyı daha bünyesine kazandırdığı anlaşılıyor.

Facebook kullanıcı sayısı ayda 3 milyarı geçti

Meta’nın açıklamış olduğu Facebook kullanıcı sayısı raporu, geçen yılki kullanıcı sayısına göre yüzde 3 oranında bir büyümeyi temsil ediyor. Dünya nüfusunun şu anda 8 milyar olarak kayıtlara geçtiği bilinirken, bu rakamlar son derece dikkat çekici olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte 8 milyar insandan 2,7 milyar kişinin hala daha internete herhangi bir şekilde erişimi olmadığını da hatırlatmakta yarar var. Ayrıca 1,4 milyar nüfusuyla Çin, Facebook’u uzun yıllardır kendi topraklarında yasaklıyor. Yani geriye kalan nüfusun oldukça ciddi bir kısmı, Facebook’a halen daha ilgi duyuyor.

Tüm bu unsurlara rağmen Facebook hala daha dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 40’ına ulaşmayı başarıyor. Statista’nın Ocak 2023 verilerine göre popüler sosyal ağı en çok ziyaret eden ülkeler arasında ilk sırada 314,5 milyon kullanıcıyla Hindistan oluyor. İkinci sırada 175 milyon kişiyle Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 119,9 milyonla Endonezya üçüncü, 109 milyon kullanıcıyla ise Brezilya dördüncü basamakta karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi Meta gibi ürünlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde toplamda 3,88 milyar kullanıcının ulaştığının altı çiziliyor. Facebook şu anda 3,08 milyarla dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olurken, ikinci sırada ise 2,5 milyar kullanıcıyla YouTube bulunuyor.