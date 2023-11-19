Discord’un ChatGPT destekli sohbet robotu Clyde kapanıyor

Çoğunlukla oyuncular tarafından tercih edilen popüler sosyal medya platformu Discord, ChatGPT desteğine sahip olan deneysel yapay zeka sohbet robotu Clyde ile ilgili üzücü kararını duyurdu. Platformdan gelen açıklamayla birlikte Clyde’ın çok yakında kapatılacağı öğrenildi. Önümüzdeki aydan itibaren Clyde’a platformda herhangi bir şekilde ulaşılamayacak.

İlk olarak bu yılın başlarında platformun beta sürümünde test edilmeye başlanan bu özellik, başlangıçta yalnızca sınırlı bir kullanıcı topluluğuna hitap ediyordu. Şimdiyse ekip sürpriz bir şekilde, resmi destek sayfasında yer alan notta şu ifadelere yer verdi: “1 Aralık’tan itibaren kullanıcılar artık DM’lerde, grup sohbetlerinde ve sunucu konuşmalarında Clyde’ı çalıştıramayacak.”

Discord, Clyde’ın kapanma nedenini açıklamadı

ChatGPT’den güç alan deneysel yapay zeka sohbet robotu Clyde, Discord tarafından aniden sonlandırıldı. Pek çok kişi için sürpriz olan bu hamlenin sebebi ise şimdilik ne yazık ki açıklanmadı. Şirket yalnızca topluluğa geri bildirimleri için teşekkürlerini dile getirdi. Aynı zamanda sürekli olarak yeni araçlar ve deneyimler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Clyde’ın ne olacağı şu anda belirsizliğini korurken, bazı iddialar platformun bu yapay zeka aracı için başka planları olduğunu öne sürüyor. Discord’un Clyde’ı ücretli plana özel olarak entegre edebileceği ve daha gelişmiş özelliklerle yeniden lanse edebileceği iddia ediliyor.

OpenAI dil modeliyle geliştirilmişti

İlk defa bu yılın başlarında Discord topluluğuna sunulan Clyde sohbet robotu, kullanıcılar ile mesajlaşma yeteneğine sahip olan ve aynı zamanda soruları yanıtlayabilen bir hizmet olarak piyasaya çıktı. Yapay zeka aracı, OpenAI tarafından geliştirilen dil modelini kullandı. Bu sayede kullanıcı etkileşimlerini artırmayı amaçlayan sosyal ağ, genel anlamda pozitif geri bildirimler topladı.

İlgi çekici özelliklerine rağmen Clyde, sınırlı erişim ile yalnızca test aşamasında kaldı. Yapay zeka aracını durdurma kararı için ise Discord ekibi, kullanıcılardan topladığı dönüşlere dayanarak chatbot hizmetini devam ettirmenin mantıklı bir tercih olmadığını ileri sürdü.

Fakat yine de Discord tarafından fişi çekilen Clyde hizmetinin ani kapanışı, ekibin yapay zeka alanına yatırım yapmayı bıraktığı anlamına gelmiyor. Şirket şu anda AI teknolojilerinden güç alan birçok yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.