Counter-Strike 2: Tüm yenilikler, özellikler ve merak edilenler

Valve kısa bir süre önce efsanevi Counter-Strike serisinin yeni oyunu ile hayranları karşısına çıktı. Counter-Strike: Global Offensive (2012) oyununun devamı niteliğindeki Counter-Strike 2, 1999 yılından bu yana oyuncuların hayatında olan unutulmaz serinin son halkası olarak dikkatleri üzerinde topladı. Henüz şimdiden eleştirmenlerden ve oyunculardan övgü dolu notlar almayı başaran oyun, dünyanın en popüler çevrimiçi çok oyunculu oyunlarından biri olmaya aday görünüyor.

Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu, teröristler ile polisler arasında gerçekleşen çatışmaları konu alıyor ve iki takım arasındaki rekabeti, hızlı tempolu ve heyecan dolu macerayı bir oyun deneyimine dönüştürüyor. Serinin beşinci oyunu olarak lanse edilen bu yapım, orijinal oyunun temel oynanış mekaniğini korumaya devam ediyor. Fakat bunu daha da zenginleştirerek yeni grafikler, mekanikler ve özellikler sunarak modern bir görünüme ulaşıyor. İşte CS2 ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Counter-Strike serisinin tarihi

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı video oyunu serisi Counter-Strike, şimdiye kadar toplamda beş büyük oyun ile hayranları karşısına çıktı. İlk kez 1999’da hayranlarıyla buluşan serinin dönemine damga vuran oyunları şunlardı:

1. Counter-Strike (1999)

Minh Gooseman Le ve Jess Cliffe tarafından geliştirilip Valve imzasıyla 1999 yılında Half-Life’ın bir modu olarak piyasaya çıkan, 2000’de ise resmi olarak raflara gelmeye başlayan Counter-Strike oyunu iki takım arasında oynanan üç oyun modu içeriyor. Bomba imha, rehine kurtarma ve suikast modlarıyla gelen oyun, kısa süre içinde büyük bir popülarite sağladı.

Henüz ilk yılında 1 milyondan fazla kopya satışına ulaşan oyun, e-spor kavramının temellerini oluşturan oyunlardan bir tanesi haline geldi. Ayrıca kendinden sonra gelen çevrimiçi çok oyunculu rekabetçi oyunların da büyük ölçüde önünü açtı.

2. Counter-Strike: Condition Zero (2004)

CS serisinin ikinci oyunu olarak 2004 yılında piyasaya çıkan Counter-Strike: Condition Zero, serinin orijinal oyun modlarını arkasına alarak ilk oyuna benzer bir oynanışla geldi. Silah ve ekipman çeşitliliğini artırarak oyuncularla buluşan oyun, tıpkı ilk yapımda olduğu gibi bir yılda 1 milyondan fazla kopya sattı.

Condition Zero, 1999 yapımı Counter-Strike’a göre pek çok yenilik içeriyordu. Grafikleri ve sesleri neredeyse tamamen yenilenen oyunda kullanıcılara Terrorist Hunt adlı yeni bir oyun modu sunulurken, ayrıca harita çeşitliliği de artırıldı. Tüm bunlarla beraber oyuna eleştirmenlerden ve oyunculardan övgü dolu yorumlarla birlikte tam not verildi.

3. Counter-Strike: Source (2004)

Valve ve Turtle Rock Studios imzasıyla geliştirilen Counter-Strike: Source, Condition Zero ile aynı yıl piyasaya çıktı. Esas itibariyle oyun, bağımsız bir yapımdan ziyade 1999 tarihli orijinal Counter-Strike’ın Source oyun motoruyla yeniden yapılmış bir versiyonu olarak lanse edildi.

Oyunda Aztec, Cbble, Chateau, Dust, Dust 2, Piranesi, Prodigy, Train, Inferno, Assault ve Office gibi popüler haritalara yer verildi. Orijinal oyunun Source motoruyla elden geçirilmiş bu sürümü dönemine adeta damgasını vurdu.

4. Counter-Strike: Global Offensive (2012)

Valve ve Hidden Path Entertainment ortaklığında geliştirilip 2012 yılında Microsoft Windows, Mac OS X ve Linux platformlarında yayınlanan Counter-Strike: Global Offensive, CS oyuncuları için rekabetçi ve eğlence dolu bir deneyime kapı araladı. Rekabetçi oyuncular için oyunun dereceli eşleştirme sistemi üzerinden diğer oyuncularla mücadele imkanı sağlanırken, aynı zamanda eğlence amacıyla oyuna girenler için arkadaşlarla ya da rastgele oyuncularla karşılaşmalara izin verildi.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından kısa bir süre içerisinde benimsenen CS:GO, silah ve ekipman seçenekleriyle adeta hayranlık uyandırdı. Oyuncuların çeşitli hareketler ve yetenekler kullanarak düşmanlarını alt etmelerine imkan sağlanırken, herkesin kendi beceri seviyelerine göre eşleştirilmesi sağlandı ve bu sayede daha adil karşılaşmaların önü açıldı. Öte yandan oyunculara oyunları kazanarak ya da belirli hedefleri tamamlayarak ödüller kazanabilmelerine imkan tanındı.

CS:GO’nun basit ama bağımlılık yaratan eğlenceli oynayışı büyük bir dikkat toplarken, aynı zamanda tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabilmesi de önemli bir artı puan sağladı. Çeşitli oyun modları ve geniş harita seçenekleriyle dikkat toplayan oyun, Steam’in en popüler oyunları arasına yerleşti.

5. Counter-Strike 2 (2023)

Valve’ın Eylül ayı sonunda piyasaya sürdüğü, serinin 10 yıldan fazla bir süre sonra gelen ilk oyunu olan CS2, Counter-Strike ailesinin beşinci ve son parçası olarak biliniyor. CS:GO’ya göre çok sayıda iyileştirme ve yenilikle gelen oyunda Source 2 motoru tercih edildi. Bu sayede oyunda daha akıcı grafikler, daha gerçekçi fizik ve daha iyi bir performans elde edildi.

Oyunda çok sayıda yeni silah ve harita seçeneğine yer verilerek büyük bir çeşitlilik ve stratejik derinlik sağlanmış oldu. Öte taraftan yeni oyun modları da oyunculardan büyük bir ilgi gördü. Dereceli eşleştirme, rekabetçi olmayan eşleştirme, Deathmatch, Arms Race, Casual ve bot maçı gibi modlarla oyuna büyük bir rağbet sağlandı.

Şimdiden pek çok kişi için Counter-Strike serisinin en iyi oyunu olarak görülen CS2, yeni grafikleri, yenilenen haritaları ve eğlenceli oyun modlarıyla olumlu eleştiriler topladı. Valve, daha sonra gelecek güncellemelerle beraber oyunu sık sık geliştirip büyütmeyi amaçlıyor.

Counter-Strike 2 yenilikleri

Source 2 oyun motoru ile karşımıza çıkan CS2, gelişmiş grafikler ve fizik sunabilecek bir altyapı sunuyor. Tıpkı CS:GO’da olduğu gibi tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bu yapım, yeni bir aydınlatma sistemi eklenmesine ek olarak, uzak mesafelerden bile atışların etkisinin çok daha net bir biçimde görselleştirilmesine imkan sağlayacak.

Oyuna gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi, hacimsel nesneler gibi davranan; ışığa, nesnelere, hareketlere, silah seslerine ve patlamalara tepki verip çevrede doğal olarak hareket edebilen sis bombalarının etkisi olacak. Patlamalar ve yangın efektleri de daha gerçekçi bir hale gelecek. Oyundaki bu tip eylemler daha tutarlı bir şekilde hareket edecek.

Valve’a göre Counter-Strike 2’deki güncellemenin temel noktalarından bir tanesi, Tick-Rate sisteminin kaldırılması olacak. Güncellemeyle beraber artık ateş etme, hareket etme ya da el bombası atma gibi oyuncu hareketleri Tick-Rate nedeniyle etkilemeyecek. Şirket bununla alakalı olarak şu ifadelere yer verdi: “Önceden sunucu dünyayı yalnızca belirli zaman aralıklarında değerlendiriyordu. Counter-Strike 2’nin Tick-Rate güncelleme mimarisi sayesinde, sunucular bir hareketin başlatıldığı, bir silahın ateşlendiği veya bir el bombasının atıldığı anı tam olarak biliyor.”

Counter-Strike oyun serisi tarihinde bazı haritalar artık bir klasik haline gelmiş durumda. CS2 ile birlikte ise oyundaki o popüler haritalar, yeni güncellemelerle karşımıza çıkmaya başlayacak. Oyunun yeni mekanik ve özelliklerinden daha iyi yararlanabilmek adına Valve, haritaları elden geçirdi. Örnek vermek gerekirse Nuke haritası Source 2 ile yeni ışıklandırma, yansıma ve doku efektlerinden yararlandırıldı. Dust 2 orijinal haline sadık kalsa da bazı küçük iyileştirmelerle daha iyi bir seviyeye getirildi. Overpass haritası ise yeni motordaki araçlarla tamamen revize edilip güncellendi.

Elbette ki Counter-Strike 2’nin sunduğu tek yenilik görsel iyileştirmelerle alakalı değil. Bunun yanı sıra şirket, tüm oyun seslerini de güncellemeyi ihmal etmedi. Maçın durumunu daha gerçekçi bir şekilde yansıtacak bir biçimde sesler yeniden düzenlendi.

Valve aynı zamanda hile kullanan oyuncuların da önüne geçmek için önemli bir çalışma üstlendi. Geliştirilmiş Valve Anti-Cheat (VAC) sistemi ile gelişmiş bir oyun deneyimine kapı aralandı. Gelen ilk geri bildirimlere göre oyun ortasında tespit edilen hilecileri hızlı bir şekilde yasaklayan güçlü bir hile önleme mekanizmasının bulunduğu anlaşılıyor. Maç sırasında bir hileci yakalandığında oyun, oyuncuları anında bilgilendiriyor ve oyunu geçersiz kılıyor.

Counter-Strike 2 fiyatı

CS:GO için ücretsiz bir yükseltme olarak piyasaya çıkan CS2 bedava bir şekilde Steam üzerinden indirilebiliyor. Yani Counter-Strike 2’nin fiyatı ücretsizdir. CS:GO’nun temel özellik ve oyun modlarını içeren, ayrıca çok daha fazlasını da beraberinde getiren oyunda yenilenmiş grafikler, fizik motoru, oyun mekaniği ve sosyal özelliklere yer veriliyor.

Valve tarafından geliştirilen oyunun ücretsiz olması, oyunun daha kalabalık bir oyuncu grubuna ulaşmasına katkıda bulunuyor. Bilindiği üzere 2012 yılında piyasaya çıkan CS:GO da yine bedava yayınlanmış ve bu sayede milyonlarca oyuncuya kısa sürede ulaşmayı başarmıştı. Aynı çizgiyi yeni oyununda da sürdürmeyi planlayan şirket, para kazanmak için ise oyun içi öğeler satarak iyi bir denge oluşturuyor.

CS fiyatı her ne kadar ücretsiz olsa da Valve, Seçkin Durumu Yükseltmesi paketini 394,95 TL’den satıyor. Seçkin Durumu’na sahip oyuncular, müsabakalar için Seçkin oyuncularla eşleşme şansına sahip oluyor. Aynı zamanda Seçkin’e özel harita eşyaları, eşya düğmeleri ve silah kasalarını da kullanma şansına sahip oluyor.

CS2 nasıl indirilir? (Adım adım anlatım)

Counter-Strike 2’yi bilgisayarınıza indirmek için öncelikle bir Steam hesabına ihtiyacınız bulunuyor. Steam, bilgisayarınıza oyun indirmek ve oynamanızı sağlamak için dijital dağıtım hizmeti sağlayan bir platform olarak biliniyor. Steam’i indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:

Steam’in web sitesine gidin. “Steam’i İndir” düğmesine tıklayın. İndirme tamamlandığında, Steam’i yüklemek için çalıştırın. Steam’i açın ve “Giriş Yap” düğmesine tıklayın. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. “Giriş Yap” düğmesine tıklayın.

Steam’e giriş yaptıktan sonra, Counter-Strike 2’yi indirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Steam’in ana sayfasında, arama çubuğuna “Counter-Strike 2” yazın. Oyunu indirmek için Counter-Strike 2’yi seçin. “Ücretsiz Oyna” düğmesine tıklayın. “Oyunu İndir” düğmesine tıklayın.

Bu noktada küçük bazı hatırlatmalarda bulunmakta yarar var. Oyunun indirme boyutu yaklaşık 40 GB olarak açıklanıyor. Yani oyunun indirilmesi birkaç saat sürebilir. Öte yandan oyunu indirmek için hızlı bir internet bağlantısına sahip olmanız önemlidir.

Counter-Strike 2 sistem gereksinimleri

Counter Strike 2 minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 veya 11

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x

Depolama alanı: 20 GB

CS2’nin önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim sistemi: Windows 10 veya 11

İşlemci: Intel Core i5-7600K veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Depolama alanı: 20 GB

Counter-Strike 2 konsol komutları ve hileleri

Counter-Strike 2’de pek çok oyun içi deneyim özelleştirme ve optimize etme seçeneği yer alıyor. Bu komutları kullanarak siz de oyundaki performansınızı artırabilir ve oyunda yeni seçenekler oluşturabilirsiniz.

cq_netgraph 1 – Ağ grafiğini etkinleştirir ve sağ üst köşede gecikme bilgilerini görüntüler.

– Ağ grafiğini etkinleştirir ve sağ üst köşede gecikme bilgilerini görüntüler. cl_showfps 1 – Canlı FPS (saniyede kare) göstergesini ekranın üstünde görüntüler.

– Canlı FPS (saniyede kare) göstergesini ekranın üstünde görüntüler. voice_modenable – Oyundaki sesli sohbeti etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

– Oyundaki sesli sohbeti etkinleştirir veya devre dışı bırakır. voice_scale – Takım arkadaşlarının sesli sohbetinin ses düzeyini ayarlar.

– Takım arkadaşlarının sesli sohbetinin ses düzeyini ayarlar. fps_max 0 – Saniyede kare sınırlamasını kaldırır, yüksek FPS elde etmenizi sağlar.

– Saniyede kare sınırlamasını kaldırır, yüksek FPS elde etmenizi sağlar. bind [eylem] [tuş] – Belirli bir eylemi bir tuşa bağlar.

– Belirli bir eylemi bir tuşa bağlar. volume – Oyunun ses seviyesini ayarlar.

– Oyunun ses seviyesini ayarlar. r_ drawtracers_firstperson 0 – Kendi bakış açınızdan ateş ederken izleri devre dışı bırakır.

– Kendi bakış açınızdan ateş ederken izleri devre dışı bırakır. disconnect – Mevcut sunucudan hemen ayrılır.

– Mevcut sunucudan hemen ayrılır. quit – CS2’yi tamamen kapatır ve masaüstüne döner.

– CS2’yi tamamen kapatır ve masaüstüne döner. sv_cheats 1 -Antrenman haritalarında bazı konsol kodlarını çalıştırabilmeniz için kullanmanız gereken koddur.

-Antrenman haritalarında bazı konsol kodlarını çalıştırabilmeniz için kullanmanız gereken koddur. noclip – Harita içerisinde uçmak ve duvarların içinden geçmek için bu kodu kullanabilirsiniz.

– Harita içerisinde uçmak ve duvarların içinden geçmek için bu kodu kullanabilirsiniz. sv_infinite_ammo 1 – Bu komut tüm silahlarınıza sınırsız mermi verir. El bombaları da sınırsız olur.

– Bu komut tüm silahlarınıza sınırsız mermi verir. El bombaları da sınırsız olur. mp_respawn_on_death_ct 1;mp_respawn_on_death_t 1 – Bu komut, öldüğünüzde hızlı bir şekilde yeniden doğmanızı sağlar.

– Bu komut, öldüğünüzde hızlı bir şekilde yeniden doğmanızı sağlar. mp_roundtime 60 – Round süreniz bitmeden bir saat boyunca pratik/alıştırma yapmanıza olanak sağlar.

– Round süreniz bitmeden bir saat boyunca pratik/alıştırma yapmanıza olanak sağlar. mp_buytime 60000;mp_buy_anywhere 1;mp_maxmoney 65535;mp_startmoney 65535 – Bu kod silah yada bombaları haritanın her hangi bir yerinde satın almanıza izin verir. Ayrıca paranızı da sınırsız yapar.

– Bu kod silah yada bombaları haritanın her hangi bir yerinde satın almanıza izin verir. Ayrıca paranızı da sınırsız yapar. mp_restartgame 1 – Oyunu yeniden başlatmaya yarayan kod.

– Oyunu yeniden başlatmaya yarayan kod. bot_kick – Bu komut tüm botları sunucudan atar.

– Bu komut tüm botları sunucudan atar. bot_add – Haritaya bot çağırmanıza olanak sağlar.

– Haritaya bot çağırmanıza olanak sağlar. novid – Başlangıçtan önce video oynatılmasını engelleyerek sizi ana menüye daha hızlı getirir.

– Başlangıçtan önce video oynatılmasını engelleyerek sizi ana menüye daha hızlı getirir. high – Bu komut CS 2’nin CPU kullanımı açısından yüksek öncelik verilmesini sağlar, böylece diğer uygulamalar veya arka plan işlemleri arka plandan çalışmaz.

CS2 konsol komut hilelerinden daha verimli bir şekilde yararlanmak için, aynı anda birden fazla komutu kullanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz. Steam üzerinden aynı anda birden fazla CS2 başlatma komutunu kullanmak için, her komutun ardından bir boşluk bırakmanız yeterlidir. Oyunu başlatmak için “Play” tuşuna bastığınızda, girilen her komutu birlikte çalıştıracaktır.

CS2 konsol komut kutusu nasıl açılır?

Counter-Strike 2’de konsol komut kutusunu açmak oldukça basittir. Bunun için öncelikle genel CS2 ayarları ekranında yer alan Oyun Ayarları sekmesine girmeniz gerekiyor. İlk olarak Geliştirici Konsolunu Etkinleştir yazısına tıklayın ve işaretleyin. Ardından ise klavyenizde yer alan “~” tuşunu kullanarak bu ayarı aktifleştirin.

Öte yandan oyun başladığında etkinleştirmek için oyunun Steam’deki Tercihler sayfasından aşağıdaki CS2 konsol komutlarını kullanabilirsiniz:

-novid Başlatma ekranını geçer.

Başlatma ekranını geçer. -fullscreen Oyunu tam ekran modunda açar.

Oyunu tam ekran modunda açar. -console Oyun başlatıldığında CS2 konsolu komut satırı kutusunu otomatik bir şekilde açar.

Oyun başlatıldığında CS2 konsolu komut satırı kutusunu otomatik bir şekilde açar. +fps_max 0 Menülerde CS2 kare hızının kilidini açar.

Menülerde CS2 kare hızının kilidini açar. +cl_forcepreload 1 Daha uzun yükleme süresiyle daha sorunsuz başlangıç işlemi için temel oyun varlıklarını maç öncesinde önceden yükler.

Counter-Strike 2 için en iyi crosshair kodları

Counter-Strike 2’de oyun tarzınızı şekillendirecek birçok crosshair kodu yer almaktadır. Eğer oyun deneyiminiz sırasında büyük bir crosshair tercih ederseniz, potansiyel hedefleri görüş alanınızdan engelleyebilirsiniz. Çok küçük crosshair seçerseniz ise hedeflerinizi uzaktan vurmanız biraz zorlaşabilir. İdeal crosshair’ınızı bulmak elbette ki vakit alacaktır. Ancak oyunda en çok sevilen crosshair’lar şunlardır:

Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut: CSGO-Qzpx5-BRLw8-xFPCS-hTns4-GHDhP

CSGO-Qzpx5-BRLw8-xFPCS-hTns4-GHDhP Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev: CSGO-RiaU3-DDuB5-rCqXD-GUhfw-pevvE

CSGO-RiaU3-DDuB5-rCqXD-GUhfw-pevvE Dmitry ‘sh1ro’ Sokolov: CSGO-6eZMU-Ajpmt-2e57w-QaBao-3kYbD

CSGO-6eZMU-Ajpmt-2e57w-QaBao-3kYbD Denis ‘deko’ Zhukov: CSGO-9GVqi-ixpNa-JuGa8-ae6hd-H7xDK

CSGO-9GVqi-ixpNa-JuGa8-ae6hd-H7xDK Ilya ‘m0NESY’ Osipov: CSGO-hzrMn-jXu8b-R7VH4-hQ9aa-OnMHA

CSGO-hzrMn-jXu8b-R7VH4-hQ9aa-OnMHA Owen ‘smooya’ Butterfield: CSGO-i2z3i-7o4Qx-u7R8Z-oMHCb-tOUnB

CSGO-i2z3i-7o4Qx-u7R8Z-oMHCb-tOUnB Abdul ‘degster’ Gasanov: CSGO-i6W7e-7dNbB-7u2hV-vwvQd-97DRE

CSGO-i6W7e-7dNbB-7u2hV-vwvQd-97DRE Marcelo ‘coldzera’ David: CSGO-3Ppuw-omUQp-VYbMN-CKMnA-frPcF

CSGO-3Ppuw-omUQp-VYbMN-CKMnA-frPcF Gabriel ‘FalleN’ Toledo: CSGO-TpORA-p9Ley-TLQ3P-HzXJY-U9z6A

CSGO-TpORA-p9Ley-TLQ3P-HzXJY-U9z6A Jacky ‘Stewie2K’ Yip: CSGO-QVV9H-dfdPZ-G97WJ-E3SxF-tHwzF

Counter-Strike 2’de crosshair kodlarını içe ya da dışa aktarmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Ayarlar menüsüne girmek için ekranın sol üst köşesindeki dişli çark simgesini tıklayın.

Ekranın üst kısmındaki ‘Oynat’ düğmesinin altında, ‘Oyun’a basın ve tüm artı işareti seçeneklerini ortaya çıkarmak için ‘Artı’ya tıklayın.

Artı işareti önizlemesinde ‘Paylaş veya İçe Aktar’ düğmesini tıklayın.

Yukarıda yer alan artı işaretlerinden birini kopyalayın ve ‘İçe Aktar’a basın.

Counter-Strike 2 haritaları

Anubis: CS2’deki Anubis haritası, Mısır temalı bir orta büyüklükte haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır. Teröristler, A ve B bomba bölgelerine bomba yerleştirmeye çalışırken, anti-teröristler bu bombaları imha etmeye çalışır. Anubis haritası, örümcek ağı benzeri bir tasarıma sahiptir. Bu, haritanın iki aşamalı ortasına giden çok sayıda erişim noktası olduğu anlamına gelir. Teröristler, bu erişim noktalarını kullanarak anti-teröristlerin savunmasını atlatmak için farklı taktikler uygulayabilirler.

CS2’deki Anubis haritası, Mısır temalı bir orta büyüklükte haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır. Teröristler, A ve B bomba bölgelerine bomba yerleştirmeye çalışırken, anti-teröristler bu bombaları imha etmeye çalışır. Anubis haritası, örümcek ağı benzeri bir tasarıma sahiptir. Bu, haritanın iki aşamalı ortasına giden çok sayıda erişim noktası olduğu anlamına gelir. Teröristler, bu erişim noktalarını kullanarak anti-teröristlerin savunmasını atlatmak için farklı taktikler uygulayabilirler. Dust 2: CS2’deki Dust 2 haritası, Counter-Strike serisinin en ikonik ve popüler haritalarından biridir. 2001 yılında piyasaya sürülen harita, o zamandan beri birçok kez güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Dust 2, orta büyüklükte bir haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır. Teröristler, A veya B bomba bölgelerine bomba yerleştirmeye çalışırken, anti-teröristler bu bombaları imha etmeye çalışır.

CS2’deki Dust 2 haritası, Counter-Strike serisinin en ikonik ve popüler haritalarından biridir. 2001 yılında piyasaya sürülen harita, o zamandan beri birçok kez güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Dust 2, orta büyüklükte bir haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır. Teröristler, A veya B bomba bölgelerine bomba yerleştirmeye çalışırken, anti-teröristler bu bombaları imha etmeye çalışır. Inferno: Inferno haritası, CS2’ye yeni bir bakış açısı getiren eğlenceli ve zorlu bir haritadır. Harita, çeşitli taktiklere izin veren çok yönlü bir tasarıma sahiptir. CS’nin en popüler ve rekabetçi haritalarından biri olan bu map, güncellenmiş haliyle de büyük bir beğeni toplamıştır. Inferno, orta büyüklükte bir haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır.

Inferno haritası, CS2’ye yeni bir bakış açısı getiren eğlenceli ve zorlu bir haritadır. Harita, çeşitli taktiklere izin veren çok yönlü bir tasarıma sahiptir. CS’nin en popüler ve rekabetçi haritalarından biri olan bu map, güncellenmiş haliyle de büyük bir beğeni toplamıştır. Inferno, orta büyüklükte bir haritadır. Harita, iki takım arasında bir bomba imha etme oyunu oynanır. Mirage: CS2’deki Mirage haritası, Counter-Strike: Global Offensive’den (CS:GO) bir haritanın yeniden tasarlanmış versiyonudur. Harita, Orta Doğu’da bir şehirde geçmektedir ve iki takım arasında oynanır. Teröristler, haritanın iki bombayı da patlatmaya çalışırken, Polisler ise teröristleri durdurmaya çalışır.

CS2’deki Mirage haritası, Counter-Strike: Global Offensive’den (CS:GO) bir haritanın yeniden tasarlanmış versiyonudur. Harita, Orta Doğu’da bir şehirde geçmektedir ve iki takım arasında oynanır. Teröristler, haritanın iki bombayı da patlatmaya çalışırken, Polisler ise teröristleri durdurmaya çalışır. Nuke: CS2’deki Nuke haritası, bir nükleer tesiste geçen bir haritadır. CT taraflı bir harita olarak bilinir. Terörle Mücadele Birlikleri, haritanın çeşitli noktalardan saldıran teröristleri durdurmak için çeşitli savunma noktalarına sahiptir. Teröristler, haritanın çeşitli savunma noktalarını aşmak için dikkatli bir planlama ve koordinasyona ihtiyaç duyarlar. CS2’nin en zorlu haritalarından biri olan Nuke, rekabetçi oyun sahnesinde de sıklıkla oynanan bir haritadır.

CS2’deki Nuke haritası, bir nükleer tesiste geçen bir haritadır. CT taraflı bir harita olarak bilinir. Terörle Mücadele Birlikleri, haritanın çeşitli noktalardan saldıran teröristleri durdurmak için çeşitli savunma noktalarına sahiptir. Teröristler, haritanın çeşitli savunma noktalarını aşmak için dikkatli bir planlama ve koordinasyona ihtiyaç duyarlar. CS2’nin en zorlu haritalarından biri olan Nuke, rekabetçi oyun sahnesinde de sıklıkla oynanan bir haritadır. Overpass: CS2’deki Overpass haritası, bir şehirde geçen bir haritadır. Overpass haritası, CS2’nin en popüler haritalarından biridir. Rekabetçi oyun sahnesinde sıklıkla oynanan bir haritadır ve çeşitli oyun modlarında kullanılabilir.

CS2’deki Overpass haritası, bir şehirde geçen bir haritadır. Overpass haritası, CS2’nin en popüler haritalarından biridir. Rekabetçi oyun sahnesinde sıklıkla oynanan bir haritadır ve çeşitli oyun modlarında kullanılabilir. Vertigo: CS2’deki Vertigo haritası, bir yıkık binada geçen bir haritadır. Vertigo haritası, CT taraflı bir harita olarak bilinir. Teröristler, haritanın çeşitli noktalarından saldırmak için zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar.

Bunların yanı sıra CS2’de rekabetçi olmayan Baggage, Canals, Italy ve Lake gibi haritalar da bulunmaktadır. Geniş bir harita yelpazesine sahip olan oyun, kullanıcılara eğlence dolu saatler vaat ediyor.

Counter-Strike 2’de başarılı olmak için ipuçları

Yeni bir oyuncuysanız veya uzun bir aradan sonra oyuna geri dönüyorsanız, şu anda ücretsiz olarak bilgisayarınızda oynayabileceğiniz Counter-Strike 2’de başarılı olmanızı sağlayacak bir dizi ipucunu sizler için bir araya getirdik…

Yardımcı ekipmanlardan yararlanın

CS2’nin ruhu yardımcı ekipmanlardır. Düşmanları öldürmek veya dikkatini dağıtmak için el bombası, duman veya hafif el bombaları satın alabilirsiniz. Her bir yardımcı programın amacını, nasıl ve ne zaman kullanılacağını anlamak önemlidir. Böylece rakipleriniz için bir engel olmanıza olanak tanır.

Paranızı düzgün kullanın

Tıpkı CS:GO olduğu gibi CS2’nin de kendi ekonomisi var. Her turda, kaybettiğiniz (eğer öldüyseniz) veya bir taktiği yeniden oluşturmak için harcadığınız ekipmanı satın almalısınız. Ancak paranız sonsuz değildir. Takımınız kaybederse, son turu kazanmış olduğunuzdan daha az para kazanırsınız. Bu nedenle, tüm takımın önemli anlarda silah sıkıntısı yaşamasını önlemek için ne zaman satın alacağınızı ve ne zaman tasarruf edeceğinizi bilmek önemlidir.

Ses kasın

İşitme, CS2 için en önemli duyulardan biridir. Düşmanınızı göremeyebilirsiniz ama ayak seslerini duyabiliyorsanız, hangi yöne yürüdüğünü bilecek ve bir sonraki adımını tahmin edeceksiniz. Bu nedenle oyunda kulaklığa sahip olmak önemlidir. Zamanla, dikkatinizi dağıtmak için gürültüyü kullanmayı öğrenmenin yanı sıra, rakipleriniz tarafından fark edilmekten kaçınmak için koşmak yerine ne zaman yürümeniz gerektiğini de öğrenirsiniz.

İletişimi doğru kullanın

Counter-Strike 2’de takım arkadaşlarınız ile sıkı bir iletişim kurmalısınız. Oyunun dinamikleri iyi koordine edilmiş bir takıma değer verir ve müttefikleriniz nereye gideceğiniz, ne yapmayı planladığınız ve düşmanlarınızın nerede konumlandığı konusunda net kararlar vermenize ihtiyaç duyar. Bu nedenle, oynamak için bir mikrofona sahip olmanın önemli olmasının yanı sıra, oynarken arkadaşlarınızla konuşarak stratejiler önerin, ipuçları isteyin veya düşmanların nerede olduğunu bildirin.

Haritaları tanıyın

Counter-Strike derin bir taktik oyunudur ve oyunda başarılı olmanın en önemli ipuçlarından biri haritaların düzenini öğrenmektir. Bunu yapmak için, en iyi taktikleri, hangi yolları izleyeceğinizi ve karşılıklı ateşin ana noktalarının neler olduğunu anlamayı amaçlayan botlara karşı maçlar denemek veya oyunun videolarını izlemek işe yarar bir çözüm olacaktır. Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları bu noktada CS2’de pek bir fark hissetmeyecekler ancak Valve’ın oyununu hiç denememiş olanlar için tavsiye edilebilir.

Atışlarınıza dikkat edin

Tıpkı selefi gibi Counter-Strike 2 de taktiksel oyunculara daha fazla değer veriyor. Bu nedenle iyi bir oyuncu olmak için kontrolsüz bir şekilde atış yapmamalısınız. Sabit olmanın yanı sıra, her bir silahın geri tepmesinin nasıl çalıştığını anlamak, iyi bir ateş değişimi için çok önemlidir.

Counter-Strike 2’deki her silahın farklı bir geri tepme düzeni vardır ve bunu uygulamanın birkaç yolu vardır. Özel bir maça tek başınıza girebilir ve silahın nasıl davrandığını anlamak için duvara ateş edebilir, ardından botlara karşı antrenman yapabilir veya doğrudan normal maçlara gidebilirsiniz.

CS geri tepme kontrolü gelişmiş bir taktiktir ve oyuncuların her silahın nasıl çalıştığını tam olarak anlaması uzun zaman alabilir. Bu nedenle öğrenme konusunda sabırlı olun. İdeal olanın kontrolsüz ateş etmek yerine küçük patlamalar yapmak olduğunu göreceksiniz.