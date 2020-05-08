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Contjet ile Dijital Dünyada İçeriksiz Kalmayın

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Dijital dünyanın gelişmesi, beraberinde birçok ihtiyacı da ortaya çıkardı. Bu ihtiyaçların en başında ise dijital içerikler yer alıyor. Web sitesi içeriklerinden bloglara, sosyal medya içeriklerinden video ve sesli içeriklere kadar birçok alanda duyulan bu içerik ihtiyacı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Birçok firma, dijital içerik kurallarını bilmeden içerik üretip kullanarak bu ihtiyacı gidermeye çalışıyor. Ancak bu durum geri dönüşü olmayan zararlara yol açabiliyor. Bazıları ise bu alanda hiçbir üretimde bulunmayarak hazır fırsatı değerlendirmekten kaçınıyor. Bu durumu gören ve piyasanın ihtiyacını doğru analiz eden Contjet, geliştirdiği dijital içerik üretim sistemi ile piyasaya girmiş durumda. Contjet, klasik bir içerik ajansından ziyade geniş çaplı bir dijital içerik ajansı olarak hizmet veriyor.

Tüm dijital içerik ihtiyaçlarına tek cevap: Contjet

Contjet, rakibi olan içerik ajanslarından kendisini ayrıştıran en önemli özelliği ile dikkat çekiyor. Sadece yazılı içerik değil; görsel, video ve işitsel içerik üretiminde de müşterilerine yardımcı olan Contjet, bugunün ve geleceğin en önemli alanlarından olan dijital içerik alanında geniş çaplı hizmet sunuyor. Blog içeriği, web sitesi içeriği, e-ticaret sitesi ürün ve kategori açıklamaları, sosyal medya içerikleri ve görselleri, video içerikler, sesli içerikler ve haber içerikleri alanlarında kaliteli içerik üreticileriyle çalışan Contjet bu kapsamda müşterilerine yardımcı oluyor.

“Çok kanallı çalışma hedefliyoruz”

Contjet kurucusu Salih Çaktı, Contjet’in piyasadaki büyük bir boşluğu dolduracağından bahsederken şu sözlerle dijital içerik ve girişimi ile ilgili bilgiler veriyor: “Biz, sosyal medyanın doğurduğu içerik ihtiyacını, kalıplara ve kurallara bağlı kalarak ama yeniliklerden de ödün vermeden gidermek için çalışıyoruz. Bugünün ve geleceğin, dijital dünyadaki en önemli ihtiyacı olan dijital içeriği üretecek kadroları firmalarla ve kuruluşlarla buluşturarak müşterilerimize geleceği inşa etme fırsatını sunuyoruz. Böylelikle, dijital dünyanın imkanlarından doğru şekilde faydalanmalarını sağlayarak ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemekteyiz”.

Contjet, kaliteli içerik üreticilerini, deneyimli editör ekibinin kontrolünde müşterilerine sunan bir dijital içerik ajansı olarak çalışmalarına devam ediyor. Detaylı bilgi için contjet.com‘u ziyaret edebilirsiniz.

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