Commodore 64 Ultimate duyuruldu: Efsane bilgisayar 30 yıl sonra geri döndü

Commodore, retro pazarına geri dönmeye karar verdi. Şirket 30 yıl aradan sonra ilk kez yeni cihazı Commodore 64 Ultimate Edition masaüstü bilgisayarını duyurdu. Bu bilgisayar, 1982 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olup, temel özelliklerini de koruyor.

Cihaz ikonik retro stili, 66 tuşlu klavyesi ve tüm orijinal oyun/kartuş desteği ile tüketicilerle buluşuyor. Tanıdık tasarımıyla nostaljik hisler uyandıran model, yıllar sonra yeniden karşımıza çıkıyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Commodore 64 Ultimate özellikleri

İşlemci AMD Xilinx Artix-7 FPGA Bellek 128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR flash Görüntü çıkışı 1080p @ 50Hz (PAL) veya 60Hz (NTSC), HDMI (sertifikalı), DVI uyumlu (HDMI üzerinden), Analog: CVBS / S-Video / RGB (DIN-8 ile) Ses 2 × SID soketi (6581/8580), UltiSID (8 çekirdekli FPGA SID emülasyonu), 3.5 mm kulaklık çıkışı, Optik S/PDIF, SID-TAP başlığı Depolama uyumluluğu USB bellek (FAT, FAT32, exFAT), Dosya formatları: .D64, .D71, .D81, .G64, .T64, .TAP, .PRG, .ROM vb., ISO-9660 desteği Yerleşik özellikler Ultimate-II+ desteği, kaset emülasyonu, DMA yükleyici, lisanslı ROM veya ilk açılışta yönlendirmeli ROM kurulumu Klavye 66 tuşlu mekanik klavye (Gateron Pro 3.0, 55g), Orijinal C64 düzeni, Full NKRO, 70 adet RGB LED, standart stabilizatörler Aydınlatma Anakart üzerinden yapılandırılabilir kasa ve klavye aydınlatması (renk, hız, parlaklık ayarı) USB portları 3 × USB-A 2.0, 1 × USB-C MicroSD Dahili yuva (kart ayrı satılır) Ağ bağlantısı Ethernet (100 Mbps), Wi-Fi (yerleşik) Genişletmeler ve girişler Kartuş portu (%99+ uyumlu), Kaset portu (6-pin), Disk sürücü portu (6-pin), 2 × DB-9 joystick/paddle girişi, 26-pin dahili kullanıcı portu (adaptörle) Kontroller Güç, Reset, Menü, Freeze tuşları (rocker switch ile) Güç 12V DC adaptör (100–240V uyumlu, dünya priz adaptörleriyle birlikte) Kutu içeriği Commodore 64 Ultimate, Spiral kullanma kılavuzu, 64 GB USB “kaset” (50+ lisanslı oyun, müzik ve demolar), Hızlı başlangıç kılavuzu, Çıkartmalar, HDMI kablo, Güç adaptörü, Orijinal tarza sahip parlak kutu

Şirketin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre Commodore 64 Ultimate retro masaüstü bilgisayar modeli AMD Artix 7 çipli bir FPGA kartı, 128 MB’a kadar RAM, DB-9, Ethernet, 8 pin, HDMI, S/PDIF, DIN/Optik ve USB portlarının yanı sıra bir MicroSD yuvası ve dahili Wi-Fi ile donatılıyor.

Bu sayede cihaz yalnızca orijinal Commodore 64’teki tüm oyunları desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda bunları ağ üzerinden yüklemenize de olanak tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, orijinal Commodore 64 bilgisayarı 1982 yılında oldukça iyi bir donanımla satışa sunulmuştu. Cihazda MOS Technology 6510 işlemci, 64 KB RAM ve 20 KB depolama alanı yer alıyordu.

Aynı zamanda bilgisayar inanılmaz bir popülerlik kazandı. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en çok satan bilgisayarı oldu. Dünya çapında ürün 17 milyon adet satmayı başardı.

Commodore 64 Ultimate fiyatları ne kadar?

Masaüstü bilgisayarın yeni versiyonu üç farklı tasarımla sunuluyor. Bunlar normal gri, şeffaf ve çok renkli olarak karşımıza çıkıyor.

Teslimat seti yalnızca Commodore 64 Ultimate PC’yi değil, aynı zamanda bir HDMI kablosu ve oyunlu bir USB belleği de içeriyor. Üç farklı şekilde listelenen cihazın TL cinsinden fiyatlandırması şu şekilde karşımıza çıkıyor: