Brian Armstrong, Coinbase’i “finansal süper uygulama” haline getirmek istiyor

Coinbase lideri Brian Armstrong, şirketin uzun vadeli stratejilerini açıkladı.

Armstrong, gelecekte platformu finans odaklı bir süper uygulama uygulama haline getirmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli yönetici, böylelikle geleneksel bankacılık sistemine daha verimli bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

Popüler kripto para borsası Coinbase, geleneksel bankacılıkla doğrudan rekabet eden kapsamlı bir finans platformu olma yolunda önemli adımlar atıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Brian Armstrong, kripto teknolojisiyle desteklenen kapsamlı finansal hizmetler sunan bir “süper uygulama” (super app) üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Brian Armstrong, Coinbase’in gelecek vizyonunu açıkladı

Fox Business’a röportaj veren Armstrong, Coinbase’in vizyonunun geleneksel bankaların yerini almak ve milyonlarca kullanıcı için birincil finansal hesap olmak olduğunu açıkladı. Yeni uygulama, blok zinciri altyapısı üzerine kurulu ödemeler, kredi kartları ve ödül programları içerecek.

Armstrong bu noktada amaçlarının “süper bir uygulama haline gelip her türlü finansal hizmeti sunmak” olduğunu vurguladı. Dikkat çeken strateji, Coinbase’in bankacılık yerine geçme yönündeki uzun vadeli vizyonuna doğru atılmış bir adım daha niteliğinde değerlendiriliyor.

Armstrong, röportaj sırasında mevcut bankacılık sistemini demode ve verimsiz olmakla eleştirdi. Geleneksel sistemin aşırı maliyetine örnek olarak kredi kartı ödemelerindeki yüzde 2 ila 3’lük ücretleri gösterdi: “Bu sadece internette dolaşan bir bilgi. Aslında ücretsiz veya neredeyse çok daha ucuz olmalı.”

Coinbase, yüzde 4 Bitcoin ödülü veren bir kredi kartı sunmayı da planlıyor. Bu girişimle birlikte kullanıcılarının günlük finansal deneyimlerini dönüştürmeyi; aynı zamanda geleneksel bankacılık hizmetlerine göre daha uygun fiyatlı ve şeffaf alternatifler sunmayı hedefliyor.

Armstrong’un bu dikkat çekici fikri, Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto para birimleriyle ilgili düzenleyici netlik konusunda ilerleme kaydettiği bir dönemde geliyor. CEO, GENIUS Yasası gibi mevzuatları finans piyasasının yapısındaki ilerlemenin işaretleri olarak söyledi. Armstrong’a göre “düzenleyici lokomotif çoktan istasyondan ayrıldı.”

Armstrong ayrıca Coinbase’in JPMorgan ve PNC gibi bankalarla ortaklıklarını sürdürdüğünü belirtti. Fakat bu kurumların bazı alanlarının “farklı senaryolarla” faaliyet göstermesini eleştirdi. Onların “diğer şirketlerle eşit şartlarda rekabet etmelerini” tercih edeceğini belirtti.

Coinbase bu yol haritasıyla birlikte yalnızca kripto para borsalarıyla değil, aynı zamanda geleneksel bankalar ve fintech’lerle de rekabet edebilecek şekilde konumlanıyor.

Şirket, blockchain tabanlı finansal hizmetlerin kitlesel olarak benimsenmesinin milyonlarca insanın paralarını yönetme biçimini dönüştürebileceğine inanıyor.

Son olarak Coinbase CEO’su Brian Armstrong geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici bir açıklamada bulunarak, yapay zeka teknolojilerini benimsemeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladıklarını ifade etmişti.