Coinbase CEO’su açıkladı: Türkiye pazarına geliyor

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Türkiye pazarında faaliyet göstermeye istekli olduğunu ifade etti.

Davos'ta CNBC-e'ye konuşan yönetici, gerekli izinlerin alınmasından sonra dünyaca ünlü kripto para borsası Coinbase'in Türkiye'de hizmet vereceğini söyledi.

Dünyaca ünlü kripto para platformu Coinbase’in CEO koltuğunda oturan Brian Armstrong sürpriz bir açıklamayla karşımıza çıktı. Tecrübeli iş insanı, Coinbase platformunun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğine dair merak edilen o soruyu yanıtladı. Armstrong, şirketin bu konuda hazırlıklarını yürüttüğünü dile getirdi.

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven, Davos’ta Coinbase CEO’su Brian Armstrong ile konuştu. Yönetici, popüler kripto para borsasının Türkiye’deki düzenleyici kurumlardan onay almasının ardından Coinbase’i ülkemizde aktif olarak faaliyete sunacağını ifade etti.

Coinbase CEO’su, Türkiye pazarı için yeşil ışık yaktı

Türkiye’de henüz faaliyet göstermeyen kripto para borsası Coinbase şu anda düzenleyici otoritelerden izin almayı bekleyecek. Şirketin CEO’su Armstrong, Türkiye pazarı için pozitif bir yaklaşım sergilerken, gerekli lisansların alınmasının ardından resmi olarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlayacağını belirtti.

“Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. Faaliyet iznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz. Bu sene olur mu bilemiyorum, faaliyet lisansımızı alacağımız zamana bağlı.”

Brian Armstrong, Donald Trump dönemi için iyimser yaklaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ile ilgili de konuşan Brian Armstrong şunları söyledi:

“Bu konuda çok iyimseriz. Trump dünyanın ilk kripto başkanı olmak istediğini ifade etti. Kendisi de ABD Kongresi de bu konuya çok sıcak yaklaşıyor. Umuyorum ki kısa vadede ABD’de buna dair mevzuat geçecek.”

Armstrong ayrıca farklı ülkelerin maliye bakanları ile görüştüğünü de dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

“Katılımcılarla özellikle ekonomik özgürlüklerden bahsediyoruz. Kripto paralar bence dünya çapında insanları enflasyona karşı koruyor. İnsanların ödemelerini hızlı ve ucuza yapmasını sağlıyor. Görüştüğümüz bazı hükümetlerin stratejik Bitcoin rezervleri geliştirme planı var.”

Son olarak kripto paraların fiat paralara göre durumuna ilişkin şunları ekledi: