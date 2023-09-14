Coca-Cola’nın yapay zeka tarafından üretilen yeni içeceği: Y3000

Dünyaca ünlü içecek markası Coca-Cola, teknoloji sektörünün en sıcak alanlarından bir tanesine adım attı. Son dönemlerde internet dünyasını etkisi altına alan yapay zeka teknolojisi, şimdi Coca-Cola’nın da radarına girdi. Şirket, AI teknolojisini kullanarak yeni bir lezzet yarattı. Sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola Y3000, tüketicinin olası damak zevkini anlamak için bir algoritmadan yararlanılarak oluşturuldu.

Coca-Cola yeni içeceğine neden Y3000 adını verdiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ürünün hem geleneksel versiyonu hem de sıfır şekerli ve sıfır kalorili bir versiyonu olduğu belirtildi. Aynı zamanda hem kutu hem de 600 ml’lik şişe formunda satıldığı eklendi. Ancak bu satışların belirli bölgelerle sınırlı olduğunun da altı çizildi.

Coca-Cola, Y3000 ile ‘geleceğin lezzetini’ arıyor

Coca-Cola’nın açıkladığı bilgilere göre bu fütüristik içecek için şirketin kendi bünyesinde geliştirilen bir yapay zekadan yararlanıldı. Şirket, AI teknolojisine tüketicilerin favori lezzetleri ile ‘geleceğin lezzetini’ birleştirmelerini istediğini paylaştı. Fakat makinenin eğitimi için hangi materyallerin kullanıldığını, içeriğinde nelerin yer aldığını ve hangi malzemelerin seçildiğini açıklamadı.

Coca-Cola, Y3000 projesi için insanlığın ve teknolojinin her zamankinden daha fazla bağlantılı olduğu, gelecek olana dair bize iyimser bir vizyon göstermeyi amaçladığını ifade ediyor. Öte yandan şirket, ambalaj sanatının da yine yapay zeka tarafından oluşturulduğunu, baloncuk şekillerinde pembe, mor ve mavi tonları içeren modern bir renk şemasından faydalanıldığını bildirdi.

Coca-Cola Y3000 şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde satılıyor. Şirket içeceğin sınırlı sayıda üretildiğini belirtirken, yine de lezzetin pazarlamasının diğer bölgelere de yaygınlaştırılabileceği düşünülüyor. Fakat elbette ki bunu tüketicilerden gelen ilk geri bildirimler belirleyecek.

Deneysel bir çalışma ile hayranları karşısına çıkan Coca-Cola şirketi, son dönemlerde bu tarz pek çok projeye yer verdi. Örneğin Y3000 çalışmasının da dahil olduğu Coca-Cola Creations serisinin diğer sınırlı sürümlerinden biri olan League of Legends Edition içeceği Türkiye pazarında da raflarda yerini almıştı. Bunun yanı sıra firma, akıllı telefon üreticisi Realme ile de iş birliği gerçekleştirmişti. Bu bağlamda Realme 10 Pro’nun Coca-Cola’dan ilham alan sınırlı sayıda üretilmiş özel bir versiyonu piyasaya çıkmıştı.