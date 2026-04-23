Casio’dan Coca-Cola’ya 140. yıl hediyesi: Özel tasarım G-Shock saat tanıtıldı

Casio, Coca-Cola'nın 140. yıl dönümüne özel bir saat üretti.

Sınırlı sayıda üretilen yeni G-Shock GA-2100 modeli Japonya'da satışa sunuldu.

Model, ünlü içecek markasının ikonik cam şişesinden esinlenen yarı şeffaf tasarımıyla koleksiyoncuları hedefliyor.

Ünlü saat üreticisi Casio, Coca-Cola’nın 140. yıl dönümünü kutlamak amacıyla sınırlı sayıda üretilen GA-2100CC-3AJR model G-Shock saatini piyasaya sundu. Klasik cam şişeden ilham alan tasarıma sahip olan ürün, yarı saydam yeşil kasa ve kayışla üretiliyor.

1886 yılında Amerikalı eczacı ve göz doktoru John Stith Pemberton tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya çıkarılan Coca-Cola, günümüzde dünyanın en popüler içeceklerinden biri olmaya devam ediyor. Casio imzasıyla şimdi bu ikonik marka, kullanıcıların bileklerine taşınıyor.

Casio’nun koleksiyonluk Coca-Cola saati neler sunuyor?

Kasa 48,5 x 45,4 x 11,8 mm ölçülerinde ve 51 gram ağırlığında geliyor. Kadran, içeceğin kendisini anımsatan zengin bir kahverengi-kırmızı renkte karşımıza çıkıyor.

Yüzeyinde gaz kabarcıklarını simüle eden ince bir baskı bulunuyor. Ek bir unsur olarak minyatür kırmızı bir Coca-Cola şişesi şeklinde tasarlanmış haftanın günü göstergesi yer alıyor.

Saatin arka kapağında metal kasayı taklit eden bir gravür bulunuyor. Saat, eski bir otomat makinesi şeklinde tasarlanmış temalı bir kutuda satılıyor.

Ürünün özellikleri, CasiOak olarak bilinen temel GA-2100 serisinin özelliklerini yansıtıyor. Saat 200 metreye kadar suya dayanıklı çalışıyor ve -10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Cihazda yaklaşık üç yıl kullanım ömrüne sahip iki adet SR726W pil kullanılıyor. Ürün ayrıca LED arka aydınlatma özelliğini de destekleyerek kullanıcılar için konforlu bir deneyim ortaya koyuyor.

Satış fiyatı belli oldu

Casio ve Coca-Cola imzalı yeni özel saat modeli şu anda Japonya’da 27.500 yen fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Bu da güncel kur oranına göre yaklaşık 7.700 TL’ye tekabül ediyor.

Ön siparişlerin 1 Mayıs 2026’da açılması, satışların ise 15 Mayıs’ta başlaması planlanıyor.