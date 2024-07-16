CMF Phone 1 parçalara ayrıldı! Onarım testinin sonuçları şaşırttı

Nothing’in alt markası olarak hizmet veren CMF geçtiğimiz günlerde ilk ürünü olan CMF Phone 1 modeli ile karşımıza çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Orta seviye telefon pazarına renk getiren ve şık tasarımıyla adından şimdiden sıklıkla söz ettiren cihaz temel parçalar ile oldukça kolay bir şekilde kurulan farklı aksesusar ve renk seçeneklerine sahip arka panelleriyle eşsiz bir yapı sunuyor.

İlk üç saat içinde 100 bin adet satan CMF Phone 1 sökme videosu ile karşımıza çıkarak ne kadar kolay tamir edilebileceği ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini giderdi. PBKreviews isimli YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen testte, cihazın modüler yapısına rağmen ne yazık ki onarım konusunda pek de kolaylık sunmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

CMF Phone 1 onarılabilirlik konusunda beklentilerin gerisinde kaldı

CMF’in ilk telefonu sıra dışı bir tasarımla geliyor. Cihazın arka paneli dört adet vida ile Nothing’in “aksesuar noktası” olarak isimlendirdiği daire şeklinde daha büyük bir vida ile sabitleniyor. Buradan kullanıcıların kordon gibi çeşitli aksesuarları arka panele yerleştirebilmelerine olanak tanınıyor.

Cihazın arka panelinde yer alan tüm vidaları çıkaran YouTube kanalı, bunun için plastik kapağı spatula yardımıyla çıkarıyor. Telefonun bataryası ince bir yapışkan tabanın altında muhafaza ediliyor. Bu kısımda kullanıcıların karşısına bataryanın çıkarılması durumunda ürünün garantisinin geçersiz hale geleceğini anlatan önemli bir uyarı metni çıkıyor.

Bataryanın çıkarılması bir miktar zorluk yaratıyor. CMF’in bataryayı güçlü bir yapıştırıcı yardımıyla cihaza monte ettiği anlaşılıyor. Bununla birlikte bataryanın sabitlenmesine yardımcı olan yapışkanın cihazın bakımını da belirli ölçüde zorlaştırdığı ifade ediliyor. İncelemeyi gerçekleştiren uzman, telefonun anakart ve hoparlöründeki devreleri içeren plastik bileşenlerin çıkarılmasının da oldukça zor olduğunu dile getiriyor.

Tüm bu olumsuz unsurların yanı sıra CMF Phone 1 sökme videosu içerisinde önemli bir detay da göze çarpıyor. Donanım tarafında kritik rol üstlenen bir parçadan bahseden uzman, ısının aktarılmasına yardım eden bir bakır ısı kanalı ve işlemciye uygulanan termal macunu içeren başarılı bir soğutma sistemi karşımıza çıkıyor. Ancak yine de cihaz tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 6,5 puan alarak beklentileri bir miktar havada bırakıyor. Geçtiğimiz aylarda benzer bir teste tabi tutulan Samsung Galaxy A55’in 8,5 puan aldığını hatırlatmak isteriz.

CMF Phone 1 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6 kullanıcı arayüzü

CMF Phone 1 sökme videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: