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    Samsung Galaxy A55 tamir kolaylığı ile artı puan topladı

    Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A55, tamir kolaylığı ve modüler iç yapısıyla beğeni topladı.
    Samsung Galaxy A55

    Samsung’un yakın zaman önce tanıttığı orta segment telefonu Galaxy A55 güçlü teknik özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Fakat Galaxy A55 bu kez etkileyici donanımıyla ve yüksek performansıyla değil, kolay tamir edilebilir modüler yapısıyla öne çıkıyor.

    PBKreviews adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen telefon sökme testi, Galaxy A55’in bilinmeyen noktalarını gün yüzüne çıkarıyor. Cihazın iç kısmına mercek tutan kanal, donanımda yer alan bileşenlerin onarımının nasıl olduğunu ve sürecin ne kadar kolay işlediğini gösterdi.

    Samsung Galaxy A55 modüler yapısıyla dikkat çekiyor

    Gerçekleştirilen sökme testinde cihazın arka panelinde su girişine karşı kauçukla kaplanmış bir koruma sistemi dikkat topluyor. Suya karşı dayanıklılık vaat eden cihazda IP67 sertifikası karşımıza çıkıyor. Bu sayede yarım saat boyunca normal sıcaklık ve basınçta 1 metre derinliğe kadar suda direnç elde edilebiliyor.

    Sökülen tam 16 adet vidadan sonra cihazın pil ve anakart kısmına ulaşabildiği görülüyor. Parçalara ayrılmış bir şekilde tasarlanan iç kısımda, oldukça kolay bir şekilde kullanıcıların çıkarılabilir bileşenleri tamir edebileceği aktarılıyor. Birbirine uyumlu şekilde tasarlanan kablo ve konektörler, cihazın sökme ya da değiştirme gibi işlemlerini daha pratik bir hale getirmeye katkıda bulunuyor.

    Tamir konusunda benzersiz bir kolaylık vaat eden Samsung Galaxy A55 modeli aynı zamanda SIM tepsisi çıkarma aracı gibi nesnelerin cihaza zarar verme potansiyeline karşı önemli bir çözüm üretiyor. Bunun için şirket, alt ve üst kısımda mikrofon deliklerine koruma katmanı yerleştiriyor.

    Galaxy A55’in bataryası entegre yapıştırıcı tercihi nedeniyle işinizi daha kolay bir hale getiriyor. Öte yandan bataryanın alt kısmında bakırdan yapılmış bir ısı dağıtma odası bulunuyor. Bu sayede cihaz uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir kullanıma olanak tanıyor.

    Samsung Galaxy A55

    Samsung Galaxy A55 tamir testinde bazı negatif unsurlar da karşımıza çıkıyor. Test ekibi ekran değiştirme işleminin oldukça zahmetli olduğunu vurguluyor. Ancak yine de cihaz, PBKreviews ekibinden onarılabilirlik konusunda 8,5 puan elde ederek başarısını ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Samsung Exynos 1480
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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