CMF Phone 1 üç saatte 100 bin adet satarak rekor kırdı

Nothing geçen hafta alt markası CMF’in ilk telefonunu piyasaya sürmüştü. CMF Phone 1 kısa sürede etkileyici bir satış başarısına ulaştı. Nothing’den gelen bilgilere göre orta seviye telefon pazarına hitap eden bu cihaz ilk üç saatte 100 binden fazla satarak şirketi oldukça memnun etti.

Şirketin bu yılın Mart ayında piyasaya duyurduğu Nothing Phone 2a modeli CMF Phone 1 ile aynı satış rakamlarına 24 saatte ulaşmıştı. CMF’in ilk modelinin 100 bin satışı geçmesi sekiz kat daha hızlı oldu. Nothing’in dünya çapında hızla yükselen popülaritesinin bir göstergesi olarak değerlendirilen bu durum dikkat topladı.

CMF Phone 1 güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda benzersiz kişiselleştirme seçenekleri sayesinde de bu satış rakamlarını yakaladı. Arka kapağı değiştirilebilir yapıya sahip olan ürün, herkesin kendi arka kapağını 3D olarak basmasına imkan tanıyan işlevsel tasarımıyla çekiciliğini artırdı.

Nothing yönetiminden açıklama geldi

Kısa sürede büyük bir satış başarısı yakalayan CMF Phone 1 yenilikçi yapısı, eşsiz tasarımı ve performans canavarı donanımıyla tüketiciler için cesur bir seçenek haline geldi. Nothing’in akıllı telefon pazarındaki konumunu daha da güçlendiren ürünle ilgili olarak şirketin kurucu ortağı Akis Evangelidis şu ifadeleri kullandı:

“Phone 2a’nın Mart ayındaki inanılmaz başarısının ardından CMF Phone 1, son yıllarda aynı olan ve sıklıkla gözden kaçırılan durgun değer segmentine yeni bir soluk getiriyor. Nothing’in yenilikçiliğinden ve tasarım gücünden yararlanan CMF Phone 1, harika bir kullanıcı deneyimi sağlarken benzersiz, eğlenceli ve işlevsel bir şey sunar. Satışlar hiçbir zaman nihai hedef değildir. Kullanıcıların sevdiği harika ürünler yaratmanın sonucudur. Pazarın bu kadar olumlu karşılanmasına ve satışların ilk gününde bu rekor kıran sonuca ulaşmamıza minnettar olamazdık. Şu ana kadar aldığımız tüm destek için Nothing topluluğuna, ortaklarına ve yatırımcılarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknolojiyi daha da eğlenceli hale getirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!”

CMF Phone 1 özellikleri