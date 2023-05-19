OpenAI, iOS için resmi ChatGPT uygulamasını sundu

Yapay zeka şirketi OpenAI bugün önemli bir hamle ile karşımıza çıktı. Şirket, son dönemlerde internet dünyasını adeta kasıp kavuran sohbet robotu ChatGPT için bir iOS uygulaması oluşturdu. Şrikete göre bu yeni mobil uygulama, tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde çalışacak. Aynı zamanda sesli girişe de izin verecek.

ChatGPT’nin iOS uygulaması ilk olarak yalnızca belirli bir grup kullanıcıyla sınırlı tutulacak. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak olan uygulama, yılın ilerleyen dönemlerinde dünya çapında hizmet vermeye başlayacak. Muhtemelen uygulamayı gelecekte Türkiye’de de görme şansına sahip olacağız.

ChatGPT, iOS uygulaması ile mobil cihazlara geliyor

ChatGPT iOS uygulaması, tıpkı masaüstü versiyonunda olduğu gibi, kullanıcıların geleneksel bir web araması yapmak zorunda kalmadan soru sormak, tavsiye almak, ilham bulmak, öğrenmek, araştırmak ve daha fazlasına ulaşmak için bir yapay zeka sohbet robotu ile etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacak. Apple’ın kendi sesli asistan hizmeti Siri ile ilgili sorunlar ve şirketin yapay zekadaki ilerleme eksikliği göz önüne alındığı zaman, bu yeni sürüm, daha fazla kullanıcının telefonlarında birinci mobil asistan olarak ChatGPT’yi görmesini sağlayabilir.

ChatGPT’nin mobil sürümünü kullanırken, uygulama geçmişinizi cihazlar arasında senkronize edebileceksiniz. Yani web arayüzü aracılığıyla hizmet, daha önce ne aradığınızı bilerek sizin için daha erişebilir bir hale gelecek. Uygulama aynı zamanda ses girişine izin vermek için OpenAI tarafından geliştirilen açık kaynaklı konuşma tanıma sistemi Whisper ile entegre edilmiş durumda.

OpenAI elbette ki ChatGPT Plus abonelerini de unutmuş değil. Şirketin yaptığı resmi duyuruya göre ChatGPT Plus aboneleri, OpenAI’nin raporlarına göre yeni uygulama üzerinden GPT-4 özelliklerine erişim sağlayabilecek. Ayrıca yeni özelliklere erken erişim ve daha hızlı yanıt süreleri elde etme şansı bulabilecek. Bilindiği üzere bu abonelik paketi ilk olarak Şubat ayında piyasaya çıkmıştı ve şu anda ayda 20 dolar ödeyerek kullanıcıların bu fırsattan yararlanabilmelerine imkan tanınıyor.

OpenAI, ChatGPT iOS uygulamasının bugün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulmaya başlanacağını açıkladı. Önümüzdeki haftalarda ise uygulamanın diğer ülkelerde hizmet vermeye başlayacağına işaret edildi. Öte yandan heyecanla beklenen Android sürümünün “çok yakında” piyasaya çıkacağı duyuruldu.

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