Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi: Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Cem Yılmaz imzalı Netflix dizisi Erşan Kuneri 2. sezon yeni bölümleri ile çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dijital platformda ekranlara gelecek dizi ilk sezonuyla Mayıs 2022’de izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Sekiz bölümden oluşan eğlenceli hikayesiyle beğeni toplayan yapım eleştirmen ve seyircilerden olumlu notlar aldı. Şimdi ise merakla beklenen yeni sezon için geri sayım başladı.

Erşan Kuneri 2. sezon çekimleri aylar önce tamamlanmış ve nihayet yeni bölümleri ile karşımıza çıkacak. Dizinin kahkaha dolu ilk sezonu 8 bölümden oluşuyordu. Merakla beklenen yeni sezonun da 8 bölümlük eğlenceli bir maceraya sahip olacağı belirtiliyor. Netflix platformunda yüksek izlenme sayılarına ulaşan komedi dizisi şimdiden geniş bir kitle tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Erşan Kuneri’nin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Erşan Kuneri 2. sezon yayın tarihi

Erşan Kuneri’nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen 2. sezon 10 Ekim Perşembe günü Netflix platformunda seyircilerle buluşacak. İzleyicilere kahkaha dolu anlar vaat eden dizi, Kuneri ve arkadaşlarının sinema endüstrisinde gerçekleştirdiği eğlenceli projelere odaklanacak. Bir grup sinemacının film çekme girişimlerini karşımıza çıkaracak yapım, bizleri 1980’li yıllara götürecek.

Dizinin başrol, yönetmen ve senaristi olan Cem Yılmaz, Fatih Altaylı ile yaptığı sohbet videosunda Erşan Kuneri’nin 2. sezon bölümlerinden birinde, dönemin politik olaylara da değinileceğini söyledi. İlk sezonda her bölüm farklı bir sinema türünü deneyen ekip, yeni sezonda da aynı şekilde birbirinden ayrı denemelerde bulunacak.

Erşan Kuneri yeni sezon oyuncu kadrosu

Erşan Kuneri 2. sezon oyuncu kadrosu belli oldu. Fakat ne yazık ki yeni sezonda bazı ayrılıklar yaşanacak. İlk sezonda Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizi, yeni sezonda iki önemli isimle yollarını ayıracak.

Cem Yılmaz yaptığı açıklamada Uraz Kaygılaroğlu ve Ezgi Mola’nın yoğun çekim takvimleri nedeniyle yeni sezonda yer almayacağını belirtti. Fakat yine de yeni sezon bazı sürpriz isimleri karşımıza çıkaracak. İkinci sezonda kadroya Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal gibi ünlü oyuncular dahil olacak.

Peki ya sizin Erşan Kuneri’nin 2. sezonu ile ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.