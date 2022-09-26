Çekiç ile Apple Watch Ultra dayanıklılık testi (VİDEO)

Özellikle dayanıklılığı ile ön plana çıkarılan Apple‘ın yeni akıllı saat modeli Apple Watch Ultra, acımasız bir dayanıklılık testine tabi tutuldu.

Teknolojik cihazları dayanıklılık testlerine sokmasıyla bilinen TechRax isimli YouTube kanalı, bu kez Türkiye’de 27,999 TL’den satışa sunulan Apple Watch Ultra’nın dayanıklılığını çekiç test etti.

Tahmin edildiği üzere testin sonunda sert çekiç darbelerine dayanamamış olsa da, genel olarak akıllı saatin sert darbelere karşı dayanıklılığı dikkat çekti.

Çekiç’le yapılan dayanıklılık testinde ilginç olan şey ise, test sırasında Apple Watch Ultra’nın üzerine konulduğu masanın, saatin kendisinden önce kırılması oldu.

TechRax tarafından hazırlanan Apple Watch Ultra dayanıklılık testini aşağıdan izleyebilirsiniz.