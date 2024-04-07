Call of Duty: Warzone Mobile, Activision için hayal kırıklığı oldu

21 Mart tarihinde iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarında yayınlanan Call of Duty: Warzone Mobile oyunu ne yazık ki Activision ekibi için istenilen başarıyı veremedi. Mobil pazar analiz firması AppMagic tarafından aktarılan bilgilere göre yeni oyun, yapımcı şirket adına hayal kırıklığı olarak nitelendirildi.

Oyunun lansmanından bu yana geçen iki haftalık periyotta, stüdyonun yalnızca 2,3 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği belirtildi. Paylaşılan bu mali durum, Call of Duty: Mobile oyununun aynı dönemde elde ettiği gelir tablosuna göre oldukça düşük bulundu. 2,3 milyon dolarlık kazançtan telif ücretleri ve vergi kesintilerinin de alınacağı düşünüldüğünde, CoD serisi adına üzücü bir tablo ortaya çıktı.

Call of Duty: Warzone Mobile, CoD Mobile’ın gölgesinde kaldı

Raporda yer alan detaylara göre oyun en çok beklenildiği üzere lansman günü olan 22 Mart’ta zirveye çıktı. İlk gün 245,5 bin dolarlık kazanç sağlayan yapım, ilerleyen günlerde ise daha düşük seviyelere indi. Ortalama günlük harcaması 140 bin dolara gerileyen Call of Duty: Warzone Mobile, en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde talep gördü. Oyunun toplam kazancının yüzde 55’ini oluşturan ABD’nin ardından yüzde 6,9 oranla Japonya, yüzde 5’le Meksika, yüzde 2,5 payla Birleşik Krallık ve yüzde 2,2 ile Brezilya karşımıza çıktı.

Şu ana dek 20,7 milyon gibi dikkat çekici bir indirme sayısı elde eden yeni Call of Duty oyunu, daha ilk günden 3,96 milyon indirmeye ulaşarak önemli bir fark yarattı. Fakat sonraki günlerde meydana gelen düşüş, ne yazık ki bu çarpıcı istatistiğin bozulmasına neden oldu. Şimdilerde ortalama günlük indirme sayısı ise 370 bin ila 400 bin arasında değişkenlik gösteriyor.

İndirme sayılarına göre yüzde 32 ile ilk sırada karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Call of Duty: Warzone Mobile’ın en popüler olduğu ülke olarak doğrulanıyor. Hemen ardından yüzde 11,2 oranla Meksika karşımıza çıkarken; listenin devamını ise yüzde 6 ile Brezilya, yüzde 6,3 ile Birleşik Krallık ve yüzde 4 ile Hindistan tamamlıyor.

Warzone Mobile oyunu ile Call of Duty: Mobile karşılaştırıldığında ise arada büyük bir fark görülüyor. CoD Mobile ilk iki haftasında 14 milyon dolar gelir elde ederken, günde ortalama 1 milyon indirmeye ulaştı. Öte yandan oyun yine iki haftada toplam 66 milyon indirme sayısını gördü.

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