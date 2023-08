Call of Duty: Modern Warfare 3 ön sipariş fiyatı açıklandı

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare 3 resmen duyuruldu. Activision-Blizzard 2019 yılında sil baştan yenileme kararı aldığı ikonik serinin yepyeni versiyonunu, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir açıklama ile karşımıza çıkardı. Daha öncesinde, kod adı “Call of Duty: Modern Warfare 2023” olarak da anılan savaş temalı yeni oyunun Modern Warfare 3 ismiyle kullanıcıların karşısına çıkacağı kesinleşti.

Ön siparişe açılan Call of Duty: Modern Warfare 3, Activision-Blizzard şirketine bağlı bir yan kuruluş olarak faaliyet gösteren Sledgehammer Games stüdyosu tarafından geliştirildi. Daha çok Call Of Duty Vanguard, Call of Duty: WWII ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlardan tanıdığımız Sledgehammer Games, şimdi ise Modern Warfare 3’te imzasını taşıyacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Türkiye ön sipariş fiyatı

Call of Duty: Modern Warfare 3 bugünden itibaren, popüler dijital oyun platformu Steam üzerinden ön siparişe açıldı, böylece oyununun Türkiye fiyatı da belli oldu. Oyuncular tarafından dört gözle beklenen yapımın Standart Sürümü için 1.999,99 TL’lik bir fiyat açıklandı. Öte tarafta Modern Warfare 3’ün Kasa Sürümü için ödemeniz gereken tutar ise 2.799,99 TL olarak belirtildi.

Oyunun yurt dışı fiyatlarına baktığımızda ise; PlayStation, Xbox ve PC platformlarında Standart Sürümü için istenen fiyat 69,99 dolar dolar karşımıza çıkıyor. Vault Edition (Kasa Sürümü) için yurt dışında yaşayan oyuncuların ödemesi gereken meblağ ise 99,99 dolar olarak açıklanmış durumda. Modern Warfare 3, hem Blizzard’ın kendi oyun başlatıcısı olan Battle.net üzerinden hem de PC ve Konsol dahil olmak üzere diğer mecralardan sipariş verilebiliyor.

Kasa Sürümü ile Standart Sürüm arasındaki temel farklar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kasa Sürümü özellikleri:

Temel oyun

Açık betaya erken erişim

Bir haftaya kadar erken erişim fırsatı

Nemesis operatör paketi (4 operatör görünümü: Price, Ghost, Warden, Makarov)

2 silah kasası

Bir sezon için BlackCell Savaş Kartı

MW2 ve Warzone’da anında kullanım için Soap Operatör Paketi

Standart Sürüm özellikleri:

Temel oyun

Açık betaya erken erişim

Bir haftaya kadar erken erişim fırsatı

MW2 ve Warzone’da anında kullanım için Soap Operatör Paketi

Call of Duty: Modern Warfare 3 Standart Sürümünü sipariş verirseniz Price, Ghost, Warden ve Makarov karakterlerinin operatör görünümüne erişemeyeceksiniz. Aynı zamanda 2 silah kasası ve bir sezon için BlackCell Savaş Kartı gibi ayrıcalıklardan da mahrum kalacaksınız. Eğer bu özellikleri istemiyorsanız, standart sürüm seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Modern Warfare 3 ne zaman çıkacak?

Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun çıkış yapacağı tarihi de resmen açıkladı. Yaklaşık olarak bir yıldır hakkında dolaşan söylentileriyle gündemdeki yerini koruyan oyun 10 Kasım’da yayınlanacak. Modern Warfare 3, aynı anda hem PlayStation 5’te, hem Xbox Series S/X konsollarında, hem de Windows PC platformunda kullanılabilir olacak. PlayStation 4’e yönelik geriye dönük desteğin verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.