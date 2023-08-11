Uygun fiyatlı PlayStation 5 Slim tasarımı sızdırıldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dünyanın en çok satan konsollarından biri olan PlayStation serisinin yeni modeli PlayStation 5’i 2020 yılındaki bir etkinlikle tanıttı. Bir adet standart versiyonu, bir tane de Dijital Sürümü bulunan PlayStation 5, aradan geçen üç yıl içerisinde büyük bir başarı elde etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla PlayStation 5’in toplam satışlarının 40 milyonu aştığını duyuran Sony, 2023’ün üçüncü çeyrek döneminde ise cihazın en çok satan oyun konsolu olarak kayda geçtiği bilgisini paylaştı. Fakat PS5’in 449 dolarlık fiyatını pahalı bulan bazı kullanıcılar, bir süredir daha uygun fiyatlı bir konsol beklentisine kapılmışlardı.

PlayStation 5 Slim konsolundan ilk görüntü geldi

Microsoft’un Activision – Blizzard’ı satın alma davasında sızdırılan belgelerde, PlayStation 5 Slim versiyonunun geleceği resmen doğrulanmıştı. Şimdi de uygun fiyatlı yeni oyun konsoluna dair ilk görüntü, internette sızdırıldı.

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

WCCFTech’in haberine göre, PS5 Slim versiyonu standart PlayStation 5’ten çok farklı olmayacak. Dikey olarak standart modelinden yalnızca 5 cm daha kısa olduğu belirtilen yeni oyun konsolu, ön tarafında iki adet USB Type-C portuyla birlikte gelecek. Ayrıca cihaz PlayStation 5 ile aynı güçte ama daha verimli bir işlemciden güç alacak.

PS5 Slim ne kadar olacak?

Oyuncuların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de, PlayStation 5 Slim modelinin fiyatı. Bu konuda şimdiye kadar yapılan en büyük sızıntı, ABD Federal Ticaret Komisyonu ile Microsoft duruşması kapsamında, Xbox yetkililerinin mahkemeye sunduğu kanıtlarda ortaya çıktı.

Belgelerde yer alan cümlede şu ifadeler geçiyor: “PlayStation da benzer şekilde daha ucuz olan Digital Edition sürümünü 400 dolardan satıyor ve bu yılın ilerleyen günlerinde aynı fiyattan bir de PlayStation 5 Slim çıkarması bekleniyor.”

Microsoft kanadının bu iddiası doğru çıkarsa, PlayStation 5 Slim modeli 400 dolar gibi çok daha ucuz bir fiyatla satışa sunulabilir. Öte yandan Sony, PS5 Slim ile sınırlı kalmayıp, PlayStation 5’in el konsolu versiyonunu da piyasaya sürecek. Henüz ismi bile belli olmayan bu cihaz, şirketin PS5’e kablosuz olarak bağlanabilmeyi sağlayan bir akış cihazı olarak duyurduğu “Project Q” ile ortaya çıkmıştı.

PlayStation 4 ve 4 Slim de 3 yıl arayla tanıtılmıştı

Konuyu bağlamına oturtmak adına, PlayStation 4 ve 4 Slim’in tanıtıldığı tarihlere kısaca bir hatırlamamızda fayda var. Sony’nin PlayStation oyun konsolunun dördüncü versiyonu olan PlayStation 4, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Aradan 3 yıl geçtikten sonra ise PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro modelleri karşımıza çıkmıştı.

PlayStation 5‘in de üç yıl önce tanıtıldığını göz önünde bulundurursak, PlayStation 5 Slim modelinin ufukta olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca PS4, 399 dolarlık bir fiyata sahipken, PS4 Slim ise 300 dolara satışa sunulmuştu. Yani arada yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat farkı bulunuyordu.

Benzer bir durumun PS5 ve PS5 Slim modellerinde de yaşanması durumunda, PS5 Slim modelinin 400 dolar civarında bir fiyata satılacağı kesin gibi görünüyor.