Uygun fiyatlı PlayStation 5 Slim tasarımı sızdırıldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dünyanın en çok satan konsollarından biri olan PlayStation serisinin yeni modeli PlayStation 5’i 2020 yılındaki bir etkinlikle tanıttı. Bir adet standart versiyonu, bir tane de Dijital Sürümü bulunan PlayStation 5, aradan geçen üç yıl içerisinde büyük bir başarı elde etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla PlayStation 5’in toplam satışlarının 40 milyonu aştığını duyuran Sony, 2023’ün üçüncü çeyrek döneminde ise cihazın en çok satan oyun konsolu olarak kayda geçtiği bilgisini paylaştı. Fakat PS5’in 449 dolarlık fiyatını pahalı bulan bazı kullanıcılar, bir süredir daha uygun fiyatlı bir konsol beklentisine kapılmışlardı.

Microsoft’un Activision – Blizzard’ı satın alma davasında sızdırılan belgelerde, PlayStation 5 Slim versiyonunun geleceği resmen doğrulanmıştı. Şimdi de uygun fiyatlı yeni oyun konsoluna dair ilk görüntü, internette sızdırıldı.

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc

— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023