16 yeni haritayla gelecek Call of Duty: Black Ops 6’nın Türkiye fiyatı belli oldu

Call of Duty: Black Ops 6 oyunu için heyecanlı bekleyiş neredeyse sona ermek üzere. CoD serisinin yeni oyununa artık oldukça kısa bir süre kaldı. Yeni Call of Duty oyununun çıkış tarihi şimdiye kadar bilinmezken, bugün Activision’dan beklenen haber nihayet geldi.

Yeni Call of Duty oyunu bugün itibariyle PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için dijital mağazalar üzerinden ön siparişe açıldı. 25 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak olan oyun Activision’ın Treyarch ve Raven stüdyoları tarafından geliştirildi. Microsoft imzasıyla yayınlanacak yapımın lansman gününden itibaren Game Pass for PC ve Xbox kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacağı paylaşıldı.

Call of Duty: Black Ops 6 neler sunacak?

Oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen yeni Call of Duty oyunu için geri sayım başlarken, oyunun neler sunacağına ilişkin birçok ayrıntı açıklandı. Seriye dahil olacak oyunda 16 yeni haritanın karşımıza çıkacağı ifade edilirken, aynı zamanda tur bazlı yeni bir zombi moduyla karşılaşacağımız belirtiliyor.

Call of Duty: Black Ops 6 konusu ile oyuncular için sürükleyici bir maceraya ev sahipliği yapacak. Oyunun Xbox platformundaki sayfasında karşımıza çıkan açıklamada, 1990’lı yılların başlarında, Soğuk Savaş döneminden kısa bir süre sonra yaşanan bazı olaylara odaklanılacak. Amerika Birleşik Devletleri’nin süper güç olarak dünyada yükselişini konu alacak oyun, görsel anlamda olağanüstü bir deneyim yaratacak.

Oyunda karşımıza çıkacak bir diğer öne çıkan özellik ise casusluk görevleri olacak. Çok oyunculu modda yer alan 16 haritadan 12 tanesi 6v6 maçlar içerecek. 4’ü hem 6v6 hem de 2v2 müsabakalarda kullanılabilecek. Kalan 2 tanesiyse zombi moduna odaklanan haritalar olarak karşımıza çıkacak.

Activision ekibi oyunla ilgili birçok ayrıntıyı paylaşırken, ne yazık ki şimdilik Call of Duty: Black Ops 6 sistem gereksinimleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Oyun ne yazık ki Türkçe dil desteği sunmayacak. Fakat dijital sürüme ön sipariş veren kullanıcılar açık betaya erken erişim elde edebilecek.

Call of Duty: Black Ops 6’nın Türkiye fiyatı

25 Ekim tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanacak Call of Duty: Black Ops 6’nın Türkiye fiyatı belli oldu. İlk günden itibaren Xbox Game Pass kullanıcılarının ücretsiz erişebileceği oyun ülkemizde 1.999 TL’den ön siparişe açıldı.