Bütçe dostu Redmi A3 Pro’nun fiyatı, özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi uygun fiyatlı yeni bir telefon ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Redmi A3 Pro için geri sayım başlarken, cihazla alakalı sürpriz bilgiler ortaya çıktı. Cihazın henüz resmi bir lansman tarihi bulunmasa da en önemli bazı detayları şimdiden netlik kazandı.

Gizmochina’nın haberine göre Kenya’daki bir perakendeci, Xiaomi’nin bütçe dostu yeni modelini ürün listesine dahil etti. Böylelikle uygun fiyatlı akıllı telefonun bazı temel özelliklerini ortaya çıktı. Redmi A3 Pro’dan neler bekleyeceğimize dair akıllardaki tüm soru işaretleri böylelikle kapanmış oldu. İşte Redmi A3 Pro’nun fiyatı, teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili bilinen tüm ayrıntılar…

Redmi A3 Pro’nun tüm özellikleri ortaya çıktı

Redmi A3 Pro arka tarafa konumlandırılan dairesel kamera modülü ile dikkatleri üzerine çekiyor. İki sensörü ve bir LED flaşı barındıran bu modül hafif çıkıntılı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Telefonun gövdesi plastik olurken, düz kenarları sayesinde basit ama modern bir görünüm ortaya koyuyor.

Arka tarafta yer alan büyük dairesel kamera modülü, cihazın mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir deneyim sunacağının ipucunu veriyor. 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkacak telefon, serinin önceki modelinde yer alan 8 MP ana kameraya kıyasla önemli bir yükseltme sunuyor. Bununla birlikte cihazda 2 MP’lik bir makro sensöre yer veriliyor.

Xiaomi’nin bütçe dostu yeni cihazının sızdırılan görüntüsü, telefonun mor renk seçeneğine ev sahipliği yaparak şık bir görünüm sunacağına işaret ediyor. Cihazın ekranı 90 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip 6,88 inç IPS LCD panelden oluşuyor. Böylelikle cihaz, uygun fiyatına rağmen iddialı bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor.

Redmi A3 Pro modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra yonga setini kalbinde taşıyor. Bu sayede telefon fiyat-performans deneyimine odaklanarak kullanıcılar için ideal bir yapıya bürünüyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacak telefon, 256 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Günlük kullanım için son derece başarılı bir deneyim ortaya koyacak ürün, gelişmiş özellikleriyle çok yönlü bir performans sağlayacak.

100 Euro fiyat etiketi ile raflarda öne çıkacak

Redmi’nin uygun fiyatlı yeni telefonu 5.160 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Yan tarafta bir parmak izi sensörü barındıran cihaz, yaklaşık 100 Euro fiyat etiketi ile tüketicilere hitap edecek. Fakat ne yazık ki şimdilik cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği belirsizliğini koruyor.

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