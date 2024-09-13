Orta seviye canavarı Realme P2 Pro piyasaya çıktı

Realme P2 Pro orta seviye pazarına hitap eden gelişmiş özellikleri ile piyasaya çıktı. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelmeye başlayan akıllı telefon modeli çok sayıda sızıntı haberinin ardından nihayet karşımıza çıktı. Markanın P serisi akıllı telefon ailesine dahil olan yeni model, bu yılın Nisan ayında raflara gelmeye başlayan Realme P1 Pro’nun halefi olarak duyuruldu.

Realme’nin yeni fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise gelişmiş görüntüleme deneyimi vaat eden AMOLED ekran, yüksek performanslı Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ve geniş pil ömrü gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. Realme P2 Pro’nun özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Realme P2 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM

8 ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB dahili depolama

128, 256 ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C bağlantı noktası ve GPS

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C bağlantı noktası ve GPS Batarya kapasitesi: 45 watt şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 161,34 × 73,91 × 8,21 mm

161,34 × 73,91 × 8,21 mm Ağırlık: 180 gram

Yeni Realme telefonu 2K çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranda Pro-XDR desteği, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık oranı ve ekran altı parmak izi okuyucu yer alıyor Aynı zamanda cihaz 1,65 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olan Gorilla Glass korumasıyla sunuluyor.

Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan modelde AI Ultra Clarity, AI Smart Removal, AI Group Photo Enhance ve AI Audio Zoom gibi işlevler bulunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7s Gen 2 çipini kalbinde taşıyan Realme P2 Pro modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla sunuluyor. Telefonda ayrıca uzun süreli kullanımlar için performansı artırmaya yardımcı olan buhar odalı bir soğutma sistemi yer alıyor.

Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony LYT-600 ana kameraya sahip olan telefon çift kamera setinde ayrıca 8 MP ultra geniş açılı lens sunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 arayüzüyle çalışan cihaz, iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesiyle karşımıza çıkıyor.

Realme P2 Pro modeli 5.200 mAh pil kapasitesiyle geliyor. 80 watt SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olan telefon yalnızca 19 dakikada sıfırdan yüzde 50’ye, 49 dakikada ise tam şarja izin veriyor. Dolby Atmos destekli modelde ayrıca 5G bağlantı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C bağlantı desteklerine yer veriliyor.

Realme P2 Pro fiyatı

Realme’nin yeni telefonu yeşil ve lacivert olmak üzere iki renk seçeneğiyle duyuruldu. Cihaz 21.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle karşımıza çıktı. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor. Cihazın diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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