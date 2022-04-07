Boğaziçi Mühendislik Zirvesi (BMZ) 15-16-17 Nisan’da gerçekleşecek

Türkiye’nin en prestijli kariyer zirvelerinden Boğaziçi Mühendislik Zirvesi (BMZ), 15-16-17 Nisan‘da hibrit olarak Zoom ve Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall‘de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıllarda sektöründe lider birçok üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen ve Boğaziçi Üniversitesi’nin en prestijli kariyer etkinliği olan BMZ, bu sene de şirket sunumları, liderlik seminerleri, Networking Break, Case Study, Workshoplar ve birbirinden güzel çekilişlerle katılımcılarını ağırlayacak.

Sabancı Holding, SunExpress, Erciyes Anadolu Holding, Siemens, TEMSA, IBS Sigorta, SASA Polyester, HSBC, Havelsan, Jotun, ENTES, Odeabank, Anadolu ISUZU, Vestel, Mavi, Karsan, Hepsiburada, Sanofi, BSH, PMI, Borusan, CK Enerji, SNI Technology, Profen, Ziraat Teknoloji gibi sektörün önde gelen şirketleri katılımcı olarak etkinlikte yer alacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz: