Boğaziçi Mühendislik Zirvesi 19 Nisan’da kapılarını açıyor

109 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en eski ve köklü öğrenci kariyer kulübü olan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlenen IAS Boğaziçi Mühendislik Zirvesi (BMZ), bu yıl 19-20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall’de düzenlenecek.

Farklı seminerlerden oluşan BMZ’de, sektörün en prestijli firmalarından gelen üst düzey yöneticiler, kariyerlerindeki dönüm noktalarını, başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşacak. Fiziksel sunumlar olarak 3 gün boyunca gerçekleşecek bu seminerlerde katılımcılar C-Level yöneticilerin ilham verici konuşmalarını dinleme fırsatı bulabilecek.

IAS Boğaziçi Mühendislik Zirvesi ayrıca katılımcılarına özel çekilişlerle; LUFIAN’dan 2000 TL, Atasun Optik’ten toplam 5000TL değerinde hediye çeki, Secretcv.com’dan online mülakat simülasyonu ve çok daha fazlası hediye olarak verilecek.

Katılımcılar ayrıca HSBC, Ford Otosan, Akbank, Ideasoft, Enerjisa Üretim, Sompo Sigorta, Intertech, TAV gibi şirketler ve çok daha fazlasıyla buluşma ve networking fırsatı yakalayacak.

Katılımcılara sertifika verilecek olan etkinlikle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.