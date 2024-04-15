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    Genel Haberler

    Boğaziçi Mühendislik Zirvesi 19 Nisan’da kapılarını açıyor

    Önemli konuşmacıların başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşacağı Boğaziçi Mühendislik Zirvesi 19-20-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
    Boğaziçi Mühendislik Zirvesi

    109 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en eski ve köklü öğrenci kariyer kulübü olan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlenen IAS Boğaziçi Mühendislik Zirvesi (BMZ), bu yıl 19-20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall’de düzenlenecek.

    Farklı seminerlerden oluşan BMZ’de, sektörün en prestijli firmalarından gelen üst düzey yöneticiler, kariyerlerindeki dönüm noktalarını, başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşacak. Fiziksel sunumlar olarak 3 gün boyunca gerçekleşecek bu seminerlerde katılımcılar C-Level yöneticilerin ilham verici konuşmalarını dinleme fırsatı bulabilecek.

    IAS Boğaziçi Mühendislik Zirvesi ayrıca katılımcılarına özel çekilişlerle; LUFIAN’dan 2000 TL, Atasun Optik’ten toplam 5000TL değerinde hediye çeki, Secretcv.com’dan online mülakat simülasyonu ve çok daha fazlası hediye olarak verilecek.

    Katılımcılar ayrıca HSBC, Ford Otosan, Akbank, Ideasoft, Enerjisa Üretim, Sompo Sigorta, Intertech, TAV gibi şirketler ve çok daha fazlasıyla buluşma ve networking fırsatı yakalayacak.

    Bogazici Muhendislik Zirvesi 2024

    Katılımcılara sertifika verilecek olan etkinlikle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

    Etkinlik Adı IAS Boğaziçi Mühendislik Zirvesi
    Tarih 19-20-21 Nisan 2024
    Yer Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall / İstanbul
    Katılım Ücreti 80-140 TL
    Bilet Satış Sayfası https://www.biletimgo.com/etkinlik/bogazici-muhendislik-zirvesi-6231
    Etkinlik Sayfaları https://biolinky.co/bounengineeringsummit

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