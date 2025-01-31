BluTV, 2024’ün son çeyreğinde Netflix’i geride bırakarak zirveye çıktı

2024 yılının son çeyreğinde Türkiye'de en popüler dijital platformlar belli oldu.

BluTV, Netflix'i geride bırakmayı başararak zirveye yerleşti.

BluTV'nin son çeyrekteki pazar payı yüzde 35 olarak kaydedildi.

Türkiye’de dijital platformlar arasında rekabet her geçen gün daha da kızışmaya devam ediyor. JustWatch platformunun raporuna göre 2024 yılının son çeyreğinde ülkemizde en çok kullanılan SVOD (abonelik tabanlı video hizmeti) uygulaması BluTV oldu. Warner Bros. Discovery’nin sahibi olduğu platform, son çeyrekte pazar payını artırarak listenin zirvesine yerleşti.

Düzenli olarak dijital platformlar ile ilgili pazar payı verileri sunan JustWatch, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanıcı etkileşimlerine göre derlemede bulunuyor. Şirket kullanıcı etkileşimi, film ve dizilerin izleme listesine eklenmesi, bir streaming platformuna tıklanması, platformların filtrelenmesi ve seçilmesi gibi hususları dikkate alarak veriler ortaya koyuyor. İşte 2024’ün son çeyreğine ilişkin pazar payı verileri…

BluTV, 2024’ün son çeyreğinde en popüler dijital platform oldu

Açıklanan detaylara göre Türkiye’de en büyük pazar payına sahip olan dijital platform Türkiye oldu. Netflix ise ikinci sırada yer alarak konumunu korumaya devam etti. Amazon Prime Video üçüncü basamakta yer alırken, Disney+ dördüncülüğe oturdu. Bağımsız sinema filmlerinden hoşlanan seyircilere hitap eden MUBI platformuysa beşinci sırada yer aldı.

2024’ün dördüncü çeyreğinde pazar lideri konumunda yer alan BluTV yüzde 35’lik payla karşımıza çıkıyor. Netflix yüzde 29, Amazon Prime Video yüzde 20, Disney+ yüzde 8, MUBI ise yüzde 5’lik pazar payı elde etti. Kalan yüzde 3’lük kısmı ise diğer platformlar paylaşıyor.

Türkiye’de dijital platformlarda 2024 yılı pazar payı gelişimleri

Bunun yanı sıra 2024 yılı pazar payı gelişimi de dikkat çekti. BluTV her ne kadar listenin zirvesinde bulunsa da yüzde 1’lik bir kayıp yaşayarak hafif bir gerileme kaydetti. Benzer bir durum MUBI platformunda da görüldü.

Netflix ve Disney+ pazar paylarını sabit tutmayı başarırken, Amazon Prime Video ise yüzde 1 oranında büyüme elde ederek dikkatleri üzerinde topladı.