Vivo X Fold 5 katlanabilir telefonlarda bir ilke imza atacak

Vivo X Fold 5 olağanüstü koruma desteğiyle katlanabilir telefon pazarında bir ilki gerçekleştirecek.

Çinli şirketten gelen son raporlar, cihazın IP5X, IPX8 ve IPX9+ sertifikalarına sahip olacağını doğruluyor.

Zeiss kameralarla gelecek telefon, 120 Hz ekranı ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Vivo’nun merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu için geri sayım başladı. Performans canavarı bir yapıya sahip olması beklenen Vivo X Fold 5 modelinin lansmanı için yapılan pazarlama kampanyası giderek daha fazla ilgi çekici ayrıntılara ev sahipliği yapıyor.

Cihazın inanılmaz ince profilini iPhone 16 Pro Max ile doğrudan karşılaştırarak dikkatleri üzerine çektikten sonra, marka şimdi de en yenilikçi özelliklerinden biri olan üçlü koruma desteğine ışık tutuyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Vivo X Fold 5 pazarda su ve toza dayanıklılık sunan ilk katlanabilir cihaz olacak.

Üçlü koruma sistemi ile rakiplerinin önüne geçecek

Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu toz koruması için IP5X sertifikasına sahip olacak. Su geçirmezlik noktasında ise IPX8 sertifikasının bulunduğu vurgulanıyor.

Şirket ayrıca daha da fazla güvenlik için yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma vaat eden IPX9 sertifikası sunuyor. Fakat asıl sürpriz, markanın Weibo platformunda paylaştığı tanıtım videosunda gösterdiği bir özellik olan su altı katlama için IPX9+ sertifikası oluyor.

vivo X Fold5 will be the world's first foldable phone with an IP5X rating for dust resistance. It also has IPX8/IPX9/IPX9+ for water resistance. And you know what's even crazier than that? vivo X Fold5 is the world's first foldable phone that can be folded underwater. 😳 It… pic.twitter.com/dLGXqw4Lqw — Alvin (@sondesix) June 6, 2025

Vivo, katlanabilir cihazın 1 metre su altında tam 1.000 kez açılıp kapanabileceğini iddia ediyor. Bu koruma seviyesi, katlanabilir bir cihaz için daha önce düşünülemez olan kullanım senaryolarını açıyor.

Vivo X Fold 5 özellikleri neler olacak?

Elbette ki Vivo X Fold 5 yalnızca dayanıklılık konusunda değil, güçlü donanım özellikleri ile de dikkat çekmeye hazırlanıyor. İddialara göre cihaz 6,53 inçlik bir LTPO harici ekran ve 8,03 inç AMOLED 2K+ dahili ekranla donatılacak. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı desteği bulunacak.

16 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen yeni Vivo telefonu 512 GB dahili depolama alanı sunacak. Cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak.

90W hızlı şarj desteğiyle gelecek Vivo X Fold 5, 6.000 mAh pil kapasitesiyle güçlendirilecek. Zeiss işbirliğiyle üretilen kamera setinde üçlü lens sistemi bizleri karşılayacak. Bunlar arasında 50 MP Sony IMX921 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom destekli 50 MP periskop lens yer alacak.