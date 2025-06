Vivo X Fold 5 katlanabilir telefonlarda bir ilke imza atacak

Vivo’nun merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu için geri sayım başladı. Performans canavarı bir yapıya sahip olması beklenen Vivo X Fold 5 modelinin lansmanı için yapılan pazarlama kampanyası giderek daha fazla ilgi çekici ayrıntılara ev sahipliği yapıyor.

Cihazın inanılmaz ince profilini iPhone 16 Pro Max ile doğrudan karşılaştırarak dikkatleri üzerine çektikten sonra, marka şimdi de en yenilikçi özelliklerinden biri olan üçlü koruma desteğine ışık tutuyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Vivo X Fold 5 pazarda su ve toza dayanıklılık sunan ilk katlanabilir cihaz olacak.

Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu toz koruması için IP5X sertifikasına sahip olacak. Su geçirmezlik noktasında ise IPX8 sertifikasının bulunduğu vurgulanıyor.

Şirket ayrıca daha da fazla güvenlik için yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma vaat eden IPX9 sertifikası sunuyor. Fakat asıl sürpriz, markanın Weibo platformunda paylaştığı tanıtım videosunda gösterdiği bir özellik olan su altı katlama için IPX9+ sertifikası oluyor.

vivo X Fold5 will be the world's first foldable phone with an IP5X rating for dust resistance.

It also has IPX8/IPX9/IPX9+ for water resistance.

And you know what's even crazier than that? vivo X Fold5 is the world's first foldable phone that can be folded underwater. 😳

It… pic.twitter.com/dLGXqw4Lqw

— Alvin (@sondesix) June 6, 2025