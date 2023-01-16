Bitcoin fiyatı 21 bin doları yeniden geçti

Bitcoin fiyatı son dönemlerde oldukça büyük bir düşüş yaşadı. 2022 yılında dünya genelinde pek çok insanın kripto para piyasasına olan güveni zedelendi. FTX’in çöküşü ve yüksek enflasyon nedeniyle insanlar daha az riskli olan yatırım yollarını tercih etmeye başladı. Fakat BTC’de yeniden bir hareketlenme yaşanıyor. Dünyanın en popüler kripto para birimi, tekrardan eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor.

Haftalardır yatırımcıların meraklı gözlerle takip ettiği Bitcoin fiyatı artmaya devam ediyor. Bu defa BTC’nin değeri 21 bin dolar seviyesini geride bırakarak önemli bir eşiği daha atlatmış oldu. BTC son 24 saat içinde en yüksek 21 bin 415 dolardan işlem gördü. Fakat elbette ki Bitcoin’in şu anda 12 aylık dönem için maksimum seviyeye ulaşması epey uzak duruyor.

Bitcoin fiyatı son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Pazartesi günü, kripto para piyasası için son derece olumlu başladı. Hafta sonu yüzde 20 artışla 20 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin, bu sabah yüzde 0,5’lik bir artış ile 21 bin seviyesini gördü. Fakat ne yazık ki uzun süre dayanamadı. Tekrardan 20 bin dolar seviyesine gerileyen BTC, yatırımcıların gözlerini üzerinde topladı. Ulaşılan bu rakamlarla birlikte Bitcoin’in, FTX kripto para borsasının çöküşünden bu yana son iki ayın en yüksek noktasına ulaştığı anlaşıldı.

Bitcoin fiyatı sürpriz bir şekilde yükselmesine rağmen ne yazık ki aynı parlak durum altcoinlerde yaşanmadı. Hafta sonu boyunca, alternatif olarak görülen büyük kripto para birimleri, Bitcoin’den çok daha az bir yükseliş elde etti. Örnek vermek gerekirse BNB ve XPR, Cumartesi – Pazar günleri yüzde 6 ve yüzde 8’lik artış gördü. Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) ise yaklaşık yüzde 16 artışa ulaştı.

Hafta sonuna damgasını vuran altcoinlerden bir tanesi ise Solana (SOL) oldu. SOL’un fiyatı yüzde 58 artış kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Avalanche (AVAX) ise yaklaşık yüzde 30’luk artışlara ulaşmayı başardı. Oyun ve DeFi tokenları olan MANA, SAND ve AXS ise sırasıyla yüzde 22, yüzde 10 ve yüzde 0,5 artış yaşadı. Büyük bir ekonomiye sahip olan Ape Coin (APE) ve ICP ise düşüş ile karşılaştı.

ChatGPT, Bitcoin’in ne kadara ulaşacağını tahmin etti

Son dönemlerde internet dünyasında oldukça popüler olan ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotu, AMBCrypto’daki muhabirleri tarafından ilginç bir şekilde kullanıldı. ChatGPT’nin geçmiş verilere, teknik analize ve çeşitli faktörlere dayalı olarak ticaret stratejisi önerileri oluşturabildiği bilinirken; muhabirler yapay zekaya ‘altı ay içinde Bitcoin fiyatı ne kadar olacak?’ sorusunu yöneltti ve ilginç bir yanıtla karşılaştı. ChatGPT’den gelen cevap, ’50 bin dolar’ oldu.