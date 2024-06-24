Birçok Volkswagen modeline ChatGPT desteği geliyor

Otomotiv devi Volkswagen çok yakında ChatGPT yapay zeka desteğini araçlarında sunmaya başlayacak. İlk olarak dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024 etkinliğinde duyurulan bu entegrasyon, araçların multimedya merkezlerinde AI kullanımını mümkün kılacak. OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka tabanlı chatbot hizmeti ChatGPT’ye erişim bu sayede daha kolay bir hale gelecek.

Sürüş sırasında kullanıcılar için pratik bir deneyim yaratacak olan yapay zeka hizmeti Volkswagen’in Golf, Tiguan, Passat ve ID serisi modelleri için kullanıma sunulacak. Ancak şimdilik söz konusu ChatGPT desteği ile ilgili bazı soru işaretleri bulunmaya devam ediyor. Bu desteğin belirli bölgelerde mi kullanıcılarla buluşacağı, yoksa global olarak mı yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak şirketin yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen otomobiller ChatGPT desteği ile daha kullanışlı olacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in ChatGPT entegrasyonu, markanın araçlarında yer alan IDA sesli asistan hizmetiyle birlikte çalışacak. Bu destek sayesinde kullanıcılar daha hızlı sesli yanıtlar almaya başlayacak. Aynı zamanda ChatGPT’nin navigasyon kontrolü, klima yönetimi ve araç içi eğlence odaklı birçok komuta ev sahipliği yapacağı aktarılıyor. Dolayısıyla bu yenilik, araçları çok daha donanımlı bir hale getirmeye yardımcı olacak gibi görünüyor.

Volkswagen araçlarda IDA ile birlikte çalışacak ChatGPT yazılımı kullanıcılara sürüş sırasında oldukça büyük kolaylık sunacak. İnternet bağlantısıyla çalışacak olan yazılımdan turistik yerler ile ilgili anlık bilgiler almanıza imkan tanınacak. Aynı zamanda canlı maç sonuçları gibi merak ettiğiniz birçok unsura da yine bu sayede kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Açıklanan bilgilere göre VW Connect veya VW Connect Plus hesabına sahip olan sürücüler tarafından kullanılabilecek olan yapay zeka desteği, IDA sesli asistan hizmetini daha da güçlü bir hale getirecek. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda araçta yer alan ChatGPT desteği sorguları tamamen anonim bir şekilde gönderecek. Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan marka, yanıtları okunur okunmaz otomatik bir şekilde temizleyecek.

Elbette ki Volkswagen markası ChatGPT desteğine sahip olan ilk otomobil üreticisi olmayacak. Geçtiğimiz aylarda Mercedes-Benz ve DS Automobiles de ChatGPT’yi araçlarına yerel olarak dahil ettiğini açıklamıştı.