Bir dönemin efsanesi: iPhone 6’nın fişi tamamen çekildi

Teknoloji devi Apple, bir dönemin efsane telefonu iPhone 6 için üzücü haberi verdi. Bilindiği üzere şirketin “vintage” ve “eski” olarak sınıflandırdığı ürünleri listeleyen bir destek sayfası bulunuyor. Yakın zaman önce bu sayfa güncelleme alarak daha fazla cihazı listeye dahil etti. Listeye yeni eklenen cihazlar arasına iPod Nano, iPod Shufle ve en önemlisi de iPhone 6 girdi.

Bir cihaz, şirketin satış kanalları aracılığıyla dağıtımını durdurmasının üzerinden beş yıl geçtiğinde Apple tarafından klasik ya da vintage olarak kabul ediliyor. Ürün son resmi satışının üzerinden yedi yıl geçtiğinde ise eskimiş olarak nitelendiriliyor. Bir dönem büyük satış rakamlarına ulaşan bu üç cihaz da artık Apple’ın “eski” ürünleri arasında kabul ediliyor.

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iPhone 6’ların kaderi ne olacak?

Apple tarafından periyodik olarak güncellenen destek sayfası, MacRumors’un haberine göre kısa süre önce güncellendi. Yedinci nesil iPod Nano, dördüncü nesil iPod Shuffle ve iPhone 6 cihazları bu listeye dahil oldu. Üç cihazın da 2017 yılında, yani bundan yedi yıl önce resmi satışları durdurulmuştu. Artık bu modellerin fişi tamamen çekilmiş oldu.

iPhone 6’nın eski cihazlar listesine eklenmesi pek çok kişi için aslında sürpriz olmadı. Bu yılın Nisan ayında iPhone 6 Plus da bu listeye dahil edilmişti. Standart iPhone 6’nın bazı ülkelerde satışı birkaç ay daha uzun sürdü. Bu da onun listeye daha geç dahil edilme nedenini bizlere açıklıyor.

Bunların yanı sıra ayrıca altıncı nesil iPad ve 12 inç MacBook modelinin de Apple’ın klasik ürünler listesine dahil edildiğinin altını çiziliyor.

“Vintage” kategorisine giren ürünler tamir ihtiyacı olması durumunda, bunun için kalan parçalar olduğu sürece orijinal bileşenleri de alabilmektedir. “Eski” olarak sınıflandırılan ürünler ise artık Apple Store birimlerinde veya yetkili teknik destek servislerinde onarım için kabul edilmeyecektir. Bu durumda kullanıcının yalnızca resmi olmayan servislerden onarım alma şansı olacak.

Apple’ın klasik ve eski cihazlar listesine buradan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Bir döneme damga vuran iPhone 6’nın özellikleri

Yükseklik: 138.1 mm

138.1 mm Genişlik: 67 mm

67 mm Derinlik: 6.9 mm

6.9 mm Ağırlık: 129 gram

129 gram Ekran: 4.7 inç LED-backlit IPS LCD, 750 x 1334 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğu

4.7 inç LED-backlit IPS LCD, 750 x 1334 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğu İşlemci: Apple A8 (20 nm)

Apple A8 (20 nm) Depolama alanı: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB Arka kamera: 8 MP, f/2.2 diyafram, 1080p video kaydı

8 MP, f/2.2 diyafram, 1080p video kaydı Ön kamera: 1.2 MP, f/2.2 diyafram, 720p video kaydı

1.2 MP, f/2.2 diyafram, 720p video kaydı Batarya kapasitesi: 1810 mAh pil, 14 saate kadar konuşma süresi ve 250 saate kadar bekleme süres

1810 mAh pil, 14 saate kadar konuşma süresi ve 250 saate kadar bekleme süres İşletim sistemi: iOS 8 (iOS 12.1.3’e kadar güncellenebilir)

Peki ya siz bir dönemin efsane telefonu iPhone 6 ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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