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    Etkinlikler

    Oyun geliştirme maratonu Bandırma GameJam’25 için geri sayım başladı

    Maraton, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.
    Bandırma GameJam 2025

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin dört bir yanından oyun geliştiricileri bir araya getirecek olan Bandırma GameJam’25 (BANUJAM’25) 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

    Google Developer Groups Bandırma ev sahipliğinde, geniş ödül havuzu ve Taleworlds, Otto Games gibi sektörün devleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Bandırma GameJam’25, hayal gücünü kodla buluşturmak isteyen herkese kapılarını açıyor.

    BANUJAM’25 maratonunda 48 saat boyunca ekipler kurulacak ve geliştiriciler verilen tema doğrultusunda sıfırdan oyunlar geliştirecekler. Yaratıcılık, iş birliği ve dayanıklılığın ön plana çıkacağı etkinlikte ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

    Maratona dahil olmak için sadece üniversite öğrencisi olma şartı aranıyor. Bunun dışında ister grafik tasarımcı, ister yazılımcı ya da ister başka bir alanda uzman olun, etkinlik herkese kapısını açıyor.

    Maratonda katılımcıların etkinliğe tek başına katılabileceği gibi, kendi ekibiyle de katılmasına da fırsat veriliyor. Tek başına katılanlar ise etkinlikte oluşturulacak ekiplere dahil edilerek birlikte oyun geliştirebilecekler.

    Etkinlikte neler olacak?

    Bandırma GameJam’25’te hem kazanan ekipleri hem de katılımcıları birçok ödül ve sürpriz bekliyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

    • Dereceye giren ilk 3 takıma para ödülü
    • Alanında uzman jüriler ve mentorlar
    • Atölyeler, networking fırsatları, sürpriz etkinlikler
    • Staj sağlama imkanı
    • Ücretsiz yiyecek ve içecek

    16-18 Mayıs 2025’te düzenlenecek olan maraton, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde yer alan oyun salonunda gerçekleştirilecek.

    BANUJAM’25 oyun maratonuna katılmak için buradaki formu doldurabilir, etkinlik ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için GDG on Campus BANU Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

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    Webmasto Editör Ekibi, teknoloji dünyasından çeşitli haberler, duyurular, etkinlikler, sponsorluklar ve diğer konular ile ilgili içerikleri yönetmektedir.

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