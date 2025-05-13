Oyun geliştirme maratonu Bandırma GameJam’25 için geri sayım başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin dört bir yanından oyun geliştiricileri bir araya getirecek olan Bandırma GameJam’25 (BANUJAM’25) 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Google Developer Groups Bandırma ev sahipliğinde, geniş ödül havuzu ve Taleworlds, Otto Games gibi sektörün devleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Bandırma GameJam’25, hayal gücünü kodla buluşturmak isteyen herkese kapılarını açıyor.

BANUJAM’25 maratonunda 48 saat boyunca ekipler kurulacak ve geliştiriciler verilen tema doğrultusunda sıfırdan oyunlar geliştirecekler. Yaratıcılık, iş birliği ve dayanıklılığın ön plana çıkacağı etkinlikte ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Maratona dahil olmak için sadece üniversite öğrencisi olma şartı aranıyor. Bunun dışında ister grafik tasarımcı, ister yazılımcı ya da ister başka bir alanda uzman olun, etkinlik herkese kapısını açıyor.

Maratonda katılımcıların etkinliğe tek başına katılabileceği gibi, kendi ekibiyle de katılmasına da fırsat veriliyor. Tek başına katılanlar ise etkinlikte oluşturulacak ekiplere dahil edilerek birlikte oyun geliştirebilecekler.

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Etkinlikte neler olacak?

Bandırma GameJam’25’te hem kazanan ekipleri hem de katılımcıları birçok ödül ve sürpriz bekliyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

Dereceye giren ilk 3 takıma para ödülü

Alanında uzman jüriler ve mentorlar

Atölyeler, networking fırsatları, sürpriz etkinlikler

Staj sağlama imkanı

Ücretsiz yiyecek ve içecek

16-18 Mayıs 2025’te düzenlenecek olan maraton, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde yer alan oyun salonunda gerçekleştirilecek.

BANUJAM’25 oyun maratonuna katılmak için buradaki formu doldurabilir, etkinlik ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için GDG on Campus BANU Instagram hesabını takip edebilirsiniz.